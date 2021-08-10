【瑞通推介】較多資金開恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：疫情打擊能源需求和經濟前景，道指隔晚收報35,101點，跌106點或0.3%。

恒指周一(9日)好淡角力，收報26,283點，升104點或0.4%，結束兩日跌勢。周二(10日)早段曾再升近200點，逼近26,500點見阻力，其後好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出近5,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,500萬元，反映投資者預期後市再度回落。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

小米周二舉行新品發布會，其中年度旗艦小米MIX 4迄今的預約反應熱烈。另外，董事長雷軍已預告同場將發表年度演講。小米周一跑贏大市，收升1.7%於26.8元，一舉重越20天和100天線，維持近日逐步向上走勢。周二早段靠穩，但續受制於27元。周一分別有逾30萬元和逾70萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

吉利汽車3連跌，周一曾下挫4.8%，低見26元，收市跌幅收窄至0.9%，報27.05元。雷諾與吉利控股宣布，雙方將在中國開發雷諾品牌混合動力車型。不過，關於吉利和雷諾擬組合資公司的說法，雷諾表示消息不準確。另外，吉利7月售車約9.93萬部，按年減少6%，按月減少1%。吉汽周二早段倒跌逾3%，曾回至26元邊，其後跌幅收窄。公司將於下周三(18日)公布中期業績。周一有逾60萬元淨流出其輪證好倉，淡倉亦有近10萬元淨流出。

快手上市時引入的基石股東限售股解禁後，股價跌勢未止，昨儘管一度反彈逾7%至91元以上，其後沽壓再現，全日收跌2.8%於82.5元，5個交易日累挫超過25%。近期內地監管機構對網絡娛樂的取態趨向負面，另有券商憂慮快手直播收入轉弱，大幅下調其目標價，但維持「買入」評級。快手周二早段大幅反彈近1成，直撲90元之上，其後升幅略為放緩。周一分別有超過400萬元和逾320萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國就業數據較預期佳，市場預期聯儲局將啟動收水，帶動美國10年債息回升，金融股受捧。友邦保險上日收報93.15元，升1.1%。集團將於下周二(17日)公布上半年業績，市場關注疫情下集團業務在內地市場的增長動力。股份周二早段走勢先高後低，94元已見阻力，回至92元水平。周一有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾70萬元淨流入。

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