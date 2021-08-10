冠君產業信託中期每基金分派12仙

該信託指出，上半年經營環境繼續受到新冠肺炎疫情影響。雖然零售業在政府放寬限制社交距離措施後漸見曙光，但商業活動仍未完全回復至疫情前水平。在此情況下，收入持續受壓。

該信託旗下所有物業均受疫情帶來的嚴峻市況影響。疲弱的需求及市場租金對寫字樓物業組合的租金收益構成壓力。雖然部分零售商戶的業績好轉，而分成租金亦從2020年的谷底回升，但整體表現仍遠遜於2018年的高峰期。因此，朗豪坊商場的整體租金收益隨着基本租金回落而下跌。該信託的租金收益總額下跌6.2%，至12.6億元。物業經營淨開支減少17.2%至1.22億元，主要因為租金佣金及淨推廣開支下跌。物業收益淨額則下跌4.8%，至11.37億元。

於2021年6月30日，該信託旗下物業的估值為655億元，較2020年12月31日的673億元減少2.7%，主要因為租值估算下跌。每基金單位資產淨值由2020年12月31日的8.61元跌至8.32元。資產負債比率由2020年12月31日的23%，升至2021年6月30日的23.2%。