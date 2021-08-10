【高盛推介】港交所績前輪證攻略
2021年08月10日 12:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(9日)逆市跌約1.6%，周二(10日)早段則持平開市後隨即下跌，低見508.5港元。
港交所將於周三(11日)公布今年中期業績，受惠於港股今年首季交投大增，市場料港交所今年上半年純利預測介乎68.32億至71.4億元，按年上升30.6至36.4%。而券商亦普遍給予港交所看好評級，目標價最高696元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，有約180萬元。認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約830萬元。
牛熊證方面，則見周一流入牛證的資金較留意465元附近收回價的遠牛。而周一部署熊證的資金中，亦見565元附近收回價的遠熊獲資金留意。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價520至580元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的港交所購證(13712)。中期選擇可留意屬價外的低街貨港交所購證(19278)。牛證方面可留意港交所牛證(54051)。
港交所購證13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿13.3倍，行使價520至580元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
港交所購證19278，行使價596.38元，2021年11月25日到期，實際槓桿11.2倍，中期、價外、低街貨。
港交所牛證54051，收回價480元，行使價478元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交所沽證18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿8.1倍，熱門條款。
港交所熊證51443，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率16倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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