麥當勞意大利分公司遭反壟斷調查　恐被罰150億元

外媒報道，全球最大快餐店麥當勞的意大利分公司面臨反壟斷調查，一旦罪成將會被罰款高達19.2億美元(約150億港元)，相當於其全球營業額的10%。

報道指出，意大利反壟斷機構AGCM收到數宗有關租金、特許經營權使用費、投資規模及銷售政策的投訴後，開始調查麥當勞與特許經營商協議中的條款和條件。根據現有資訊，雙方之間似乎存在經濟依賴關係。反壟斷法禁止公司通過不合理、繁重、歧視性的合約條款，濫用對另一方的經濟依賴，尤其是後者無法找到可行的替代方案時。

AGCM指出，有關價格、促銷、庫存、供應、採購、財務管理等普遍且具有約束力的條款都可視為濫用行為的要素。麥當勞意大利表示，雖然還不知道AGCM調查的細節，但願意與該機構合作，也確信麥當勞的事業和所扮演的角色是正確的，能繼續刺激創業和支持國家經濟。麥當勞接到通知後有60天時間做出回應，調查必須在明年12月31日前結束。

特許經營是麥當勞的重要商業模式，其85%的門市都是由特許經營商營運，在意大利的615家門市中，有85%是加盟店。如果被判違反意大利反壟斷法，麥當勞恐面臨高達其全球營業額10%的罰款。