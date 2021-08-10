美國職缺破頂　跳槽比例20年高　高盛料明年失業率半世紀最低

美國勞工部的數據顯示，美國目前現有職缺達到1,010萬個，已遠高於5月的紀錄950萬個職缺，亦遠高於經濟學家的預期。

去年疫情爆發，美國的失業率曾飆升至14.8%。當疫情趨緩後，經濟強勁復甦，但許多勞工卻沒有像預期重新上工，皆因缺乏完整的兒童照顧、失業救濟以及與疫情相關的退休機制等。

外媒引述分析師指出，6月份缺工問題雖然有所減緩，因為Delta變種病毒尚未擴散，惟近月Delta變種病毒近期擴散後，可能又得再次恢復限制措施，進一步影響美國的就業狀況。不過，經濟學家仍對未來抱持樂觀，相信明年美國的失業率能達到疫情前的水平，預計2022年底失業率將降到3.5%。

● 高盛料美國失業率明年創半世紀最低水平

高盛認為，美國勞動力市場成長的動能將持續到2022年。以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家，近日將今年底美國的失業率預測下修至4.1%，並且認為明年可以來到3.5%，這將代表美股就業由疫情下復甦，失業率降至50年以來最低。報告引述該行指，2022年的就業水準將使經濟實現充分就業。

Hatzius指出，今年剩下時間裏，就業將進一步穩步增長，其中一個原因是勞動力需求仍然非常強勁。隨着經濟再次重啟、聯邦失業救濟金的到期，以及學校復課，就業機會將有更大的增長空間。

MKM Partners首席經濟學家兼策略師Michael Darda表示，7月非農就業為連續兩個月改善，此前供應端阻礙就業增長的因素似乎正在緩解。企業獲利預期增長和資本支出趨勢的遠期指標，仍指向高於趨勢的增長。

此外，Bleakley諮詢集團投資長Peter Boockvar認為，最重要的是，在2020年3月和2020年4月失去2,240萬個工作機會後，現在已經回復1,670萬個。不過，目前大部分崗位缺失存在於休閒業和旅館業。自疫情封鎖措施以來，這些僱主總共裁掉了近200萬個工作職務。

● 美國員工跳槽比例創20年來最高水平

就業市場興旺，許多職場人士對未來前景感到樂觀，也讓其更勇於跳槽至業內其他公司或轉行到新行業，而這也使全美選擇離職的員工比例創下至少20年以來最高水平。數據顯示，今年4月份有2.7%的美國員工離職，較2020年同期相比增加1.1個百分點，並創下至少自2000年以來的最高水平。

報道指出，推動此波離職潮有多個因素，像是有許多人不願回到以往的工作狀態，他們當中要麼喜歡遠程辦公帶來的靈活性，要麼就是在疫情完全消退前不想回到辦公室工作；有部分人則是因為在疫情期間被超額工作量和壓力搞的身心俱疲，而選擇離職；還有人則是想找薪資更高的工作，以彌補配偶失業造成的損失；另有些人是利用疫情期間，重新思考了自己的職業規劃，由此改變了發展方向等。