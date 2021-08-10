美股係咁升　股神巴菲特就係咁沽　係咩玩法？

雖然美股整體持續向上，股神巴菲特(Warren Buffett)今年仍然是股票的淨賣家，旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)已放慢回購股票的步伐。

外媒引述《Investor's Business Daily》報道，巴郡次季財報顯示，該季淨賣了11億美元的股票，雖然較首季的39億美元有所減少，但已是連續第3個季度錄得淨賣出。至於次季買賣了哪些持股，要到8月下旬的監管文件才會詳細說明。

隨着標普500指數、那斯達克指數次季創下新高，巴郡的整體股票投資組合價值依然上升，從首季的2,704億美元增加8.7%至次季的2,938億美元。這些持股貢獻了巴郡次季利潤增長6.8%至280億美元，不計算持股的營利也大增21%至66.9億美元，其中工業業務領漲，如鐵路公司BNSF Railway。

巴菲特的股票投資組合仍然高度集中在少數幾家公司，截至次季持股價值的69%由蘋果公司(Apple Inc.)的1,243億美元、美國銀行的426億美元、美國運通的251億美元、可口可樂的216億美元組成。

此外在多年來迴避回購之後，巴郡2018年放寬了回購規則，也成為巴菲特最重要的購買之一。巴郡2020年回購了創紀錄的274億美元、今年首季再回購66億美元，次季回購則降至60億美元。