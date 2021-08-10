油價升逾1% 道期微跌
2021年08月10日 16:36
東網電視更多新聞短片
美匯指數報92.99；港匯見7.7833；離岸人民幣(CNH)報6.4857；美元兌日圓報110.48；歐元企1.1735，英鎊處1.3860。金價報1,734美元。油價升逾1%，布油報70.08美元，紐油報67.79美元。道指期貨微跌19點。
●港股高開後反覆向上，恒生指數收市報26,605點，升322點或1.23%。國企指數收報9,499點，升185點或1.99%；科技指數收報6,830點，升165點或2.48%。主板全日成交1,607億港元，港股近淨買入54.85億元。大型科網股發威，成升市火車頭。騰訊收市飆5.3%；美團勁升8.4%；阿里巴巴及小米集團升2.2%及2.4%，京東集團升4.3%；嗶哩嗶哩升5.8%；快手升3%。https://bit.ly/2X8toeB
-中國電信半年多賺27%，移動用戶淨增1147萬戶。
●滬綜指收升1%，貴州茅台漲6%。https://bit.ly/3lSFhzI
●騰訊拖累？南韓十年最大IPO，PUBG開發商掛牌出師不利。
●美股係咁升，股神巴菲特就係咁沽，係咩玩法？
●美國職缺破頂，跳槽比例20年高，高盛料明年失業率半世紀最低。
●美銀：市場及經濟狀況特殊，美元下半年持續強勢。
●緬甸陷現金荒！專家警告金融危機恐加劇。
●麥當勞意大利分公司遭反壟斷調查，恐被罰150億元。
●全球航空客運量去年銳減60%，行業勁蝕近1萬億元。
●淡馬錫計劃發行50年期新加坡元債券。
●印度塔塔集團進軍半導體業，冀擺脫對華依賴。
●疫情打擊！澳洲商業活動及信心指數下降。
●合作減排！印度擬將電動車進口關稅削至40%。
●經絡按揭：7月新批出按揭宗數連跌兩個月。
●Wetland Seasons Bay首推245伙，入場費455萬元。
●7月份物業辣招稅收僅9.79億，按月少11.2%。