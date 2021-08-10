中港股市是否抵買？留意3個月內會否再有「呢件事」...

中港股市近期積弱，投資者關注是否已見底？有分析認為，中國「內循環」經濟面臨增長壓力，自7月中，中國人民銀行調降存款準備率以刺激經濟景氣後，「經濟指標」之一的鐵路貨運量回落，提醒投資者現階段切勿輕易冒進，要留心會否啟動「第二次降準」！

分析表示，鐵路貨運量是反映中國實體經濟盛衰的重要指標，對比人民銀行「降準」動作可以掌握經濟脈絡趨勢。回看過去10年的中國人民銀行「降準」時期，第一次歐債風暴時期和第二次的2014至2015年期間，中國鐵路貨運量按年增速皆下滑至個位數或負增長，代表中國實體經濟需求低落。

中國最近一輪「降準」為2018至2019年，中美貿易戰期間連續下降7次，同期鐵路貨運量每年平均增速由2017年的14.02%，下跌至2019年的5.68%，一直到2021年疫情後才出現明顯反彈。因此，分析認為，近期鐵路貨運量又開始再次回落，可能透露出中國實體經濟表現出現停滯，投資者宜觀察「第二次降準」的可能性。

一旦再「降準」，就可確認人民銀行採取寬鬆貨幣政策刺激經濟動能，對人民幣匯率及中國股市皆可能有影響，以2018年中美貿易戰期間連續降準，滬深300指數跌幅達30.4%來看，未來2至3個月是觀察人民銀行是否再「降準」的重要時期。