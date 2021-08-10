Visa香港：次季整體交易額按年升16個百分點

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪(Maaike Steinebach)表示，今年4月至6月的

整體交易額按年上升16個百分點，當中餐飲業的升幅最為明顯。感應式交易亦成為疫後消費常態，同期感應式交易亦較去年升逾10個百分點至80%。

史美琪引述數據指，全球各地消費者因社交距離措施出現明顯變化，例如餐廳允許同枱的人數增加，其支出亦會增加。同時，去年疫情初期所出現的網購風潮，到今年亦已大致回復往常。

該企亦公布一項研究指出，78%的本港受訪中小企業使用短期信貸融資，其中36%未能通過或不確定是否能通過信用評級流程；電子商務及零售業企業最大受影響。41%的中小企業表示最大挑戰為準備齊所要求的文件，32%表示難以獲得相關流程資訊。

Visa香港、澳門和台灣地區產品部副總經理鍾德怡表示，傳統金融服務可更新從獲取客戶到開立戶口的整個流程，該企亦推出相關方案，以協助銀行對中小企之間的開戶和審核。

該企早前推出「tap to pay」的收費解決方案，即商家可用智能手機下載應用程式（App），取代傳統終端機進行卡類收費。鐘氏指出，此方案可為中小企及經紀行業等，提供較靈活方式進行收款。