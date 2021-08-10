佐丹奴：生意有改善　視乎租金調整店舖網絡

消費券推出後，他指，暫時生意較7月底有改善，亦改變客人使用電子支付的習慣。惟消費券能否推動業務言之尚早，需時觀察。

最近疫情在內地擴散，陳嘉緯直言，內地防疫要求較嚴格，目前仍有部分店舖無法開店，對內地生意有影響。

就中港台門店數目上半年按年淨減25間至988間，執行董事羅學文表示，目前公司最需要保持靈活性，因為疫情影響很難預測，公司要跟隨市況迅速回應。陳補充，會繼續鼓勵內地加盟商開店，至於台灣當地團隊表現強勁，當地租金佔成本比重較低，相信當地規模不會大幅縮減。

海外市場方面，羅學文表示，一直在中亞地區進行拓展，最近在烏茲別克有新的加盟商加入，並且取得批文，將於埃及正式開拓市場。陳補充，會繼續以加盟商形式進軍海外市場，相信當地人會比較熟悉當地人消費習慣，無特別要求加盟商在線下或線上發展。

截至6月底，公司員工數目按年減500人至5,900人。陳解釋，過去一年對零售企較艱難，員工數目減少為正常流失，公司之後亦無補充新員工，強調不會影響公司正常運作。

佐丹奴上半年扭虧為盈，轉賺6,000萬元，去年同期蝕1.75億元；每股盈利3.8仙，中期息增1.09倍至6.5仙。午後放榜的佐丹奴股價一度飆至1.65元，全日報1.61元，升3.87%。陳指，公司將過剩現金派息為一向策略，派6.5仙是經現金流估算後得出的決定。