九倉：睇淡內地樓市　將專注較多香港市場

另外，吳亦表示，內地打擊科網公司，令一些科網公司和教育公司不能擴充，反而要收縮來避風頭，希望情況只是「一雞死一雞鳴」，惟暫時未見到「新的一雞」出現。再加上內地寫字樓供應過盛，都影響了公司內地寫字樓租金收入前景。不過，他認為目前公司為內地業務的撥備資金合適，未有增加撥備的需要。

由於需要有新項目供集團持續發展，吳天海指出，公司已在年初購入兩幅香港山頂的地皮。可是他亦同時指出，相關的豪宅地段資金投入龐大，回本期長，不是間間發展商都願意做。

他以公司的山頂項目Mount Nicholson為例，項目在2010年投得，到2016年才以接近現樓的狀態首次開售，現時11年過去，該項目仍有20%未套現。雖然項目售價不錯，但利潤率是「你睇我好我睇你好」，且不能「密食當三番」。