沙田九肚富豪．山峯先後榮獲8項國際大獎

(由左起) 百利保執行董事黃寶文、百利保執行董事兼首席營運官范統、王士維建築師事務所創辦人王士維、以及富豪物業代理董事衞振聲攝於榮獲多個室內設計獎項之「富豪．山峯」第8座9B單位內。

百利保控股( 00617 )等位於沙田九肚的富豪．山峯先後獲得8項國際大獎。該項目的第8座9樓B單位名為「The Futura」的分層戶，最近獲得國際地產大獎2021-2022亞太區地產大獎 :「五星最佳豪宅樣板房室內設計(中國香港)」及Rethinking The Future Awards 2021中獲得「『一等獎』住宅室內設計(已建成)」。

該樓盤又同時獲得Luxury Lifestyle Awards 2021的「最佳豪宅項目發展商(中國香港)」、「最佳可持續豪宅項目(中國香港)」，及「最佳豪宅項目(中國香港)」三個獎項。

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯自2019年中開售至今共套現逾33億元，受一眾用家及投資者歡迎。今年獲得8項國際殊榮，是建築及設計界對項目的認同。

今年初，該樓盤的20號獨立屋「Maison Belle」已囊括「國際地產大獎」之香港、亞洲及國際「最佳豪宅樣板房室內設計獎」。