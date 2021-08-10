業主要移民！九龍塘錦花園33年升值約10倍

二手業主移民賣，長情業沽貨離場，九龍塘錦花園套三房戶，原業主隨家人移居外國，持貨33年，終連兩個車位以1,565萬元售出物業，期內升值約10倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨4座高層6室，實用面積約453方呎，兩房間隔，望園景，以816萬元易手，實用呎價約18,013元，新買家屬於用家，享清靜園景，原業主於2006年月以223.2萬元買入，持貨15年帳面獲利592.8萬元，單位升值約2.66倍。

●西灣河嘉亨灣1座高層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，獲同區換樓客承接，原業主開價約1,160萬元，輕微議價後以約1,150萬元成交，實用呎價約23,327元，原業主於2004年8月以約358.7萬元購入，轉售帳面獲利約791.3萬元，物業升值約2.21倍。

●北角富澤花園富慧閣中層E室，實用面積約857方呎，套三間隔，望樓景，原先開價1,850萬元，累減45萬元或2.4%，最終以1,805萬元成交，實用呎價約21,062元。

●西半山采文軒低層B室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望市景，以848萬元易手，實用呎價約22,083元，新買家屬於用家，原業主於2010年以355萬元買入，持貨11年帳面獲利493萬元，單位升值約1.39倍。

●堅尼地城泓都1座高層B室，實用面積約663方呎，套三房間隔，擁海景，原業主叫價約1,800萬元，議價後以1,748萬元成交，實用呎價約26,365元，原業主於2016年11月份以約1,282萬元購入，轉售帳面獲利466萬元，升值約36%。

●鴨脷洲海怡半島25座高層A室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享海景，以959萬元易手，實用呎價約18,694元，新買家屬於用家，原業主於2010年10月以432萬元買入，持貨11年帳面獲利527萬元，單位升值約1.22倍。

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九龍區

●九龍塘又一村錦花園低層A室，實用面積約799方呎，套三房間隔，原業主決定跟隨兒女移民英國，連兩車位以1,565萬元沽出，實用呎價約19,587元，新買家為用家，原先租住單位，近日決定轉租為買，見單位附兩車位，亦有電梯直達，即入市單位自用，原業主持貨33年，帳面獲利約1,424萬元離場，單位期內升值約10倍。

●茶果嶺麗港城5座中層B室，望公園景，兩房間隔，實用面積約517方呎，以788元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後輕微減價4.2萬元，以約783.8萬元成交，實用呎價約15,161元，新買家為首置客，睇樓1次即拍板入市。

●啟德龍譽8月錄約3宗租務成交，包括1A座低層B室，兩房間隔，望河景，實用面積約538方呎，以約19,500元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以18,500元租出，實用呎租約34.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●牛池灣峻弦5座高層B室，實用面積約1,040方呎，套三房連工人房間隔，零議價下以2,310萬元連車位沽出，實用呎價約22,212元，原業主於2011年以1,330萬元不連車位購入。

●牛頭角淘大花園8月暫成交5宗買賣，包括C座高層3室，實用面積約375方呎，兩房間隔，吸引外區父子入市，父親想兒仔盡早置業，故資助首期，經過一輪物色單位，決定承接上址自用，成交價660萬元，實用呎價約17,600元。

●西南九龍南昌一號低層C室，兩房間隔，實用面積約367方呎，以約16,800元放租兩星期後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價800元，以16,000元租出，實用呎租約43.6元，新租客為同屋苑客，原先單位租約到期無法續租，需另覓租盤，在無睇樓情況下決定承租。

●奧運站一號銀海3座高層C室，實用面積約665方呎，兩房間隔，望海景，前臨全海景致，吸引家庭客承租，每月租金32,000元，實用呎租約48.1元，業主於2009年9月斥資約768萬元購得。

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新界區

●青衣8月累錄21宗買賣，剛過去的周末共錄6宗，包括青怡花園6座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，7月初放盤，叫價620萬元。吸引同屋苑租客承接，議價後以580萬元成交，實用呎價約16,910元。

●青衣海欣花園6座中高層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，望海景，新近以790萬元沽出，實用呎價約16,773元，新買家於一星期內比較不同屋苑的開則、配套及景觀後，最終決定購入上述海景樓王單位，項目現時約有16個單位放售，叫價由660萬元起。

●荃灣爵悅庭8月累錄約5宗租務成交，平均實用呎租約36元，屋苑西爵軒中層H室，實用面積約464方呎，兩房間隔，享海景，剛以月租16,800元租出，實用呎租36.2元，新租客為年輕夫婦，迅速拍板租入上址。

●屯門新屯門中心7座高層E室，實用面積約597方呎，三房兩廳間隔，同屋苑客考慮到熟悉該區環境及搬遷方便，而且單位內附大部分傢電，加上業主有提供議價空間，遂便決定以13,500元租入，實用呎租約22.6元，如以同類型單位銀行估值約754.5萬元計算，租金回報率達2.1厘。

●屯門綠怡居2座低層A室，實用面積約482方呎，兩房兩廳間隔，外區客以11,000元承租，實用呎租約22.8元，如以同類型單位銀行估價約516萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●屯門時代廣場C座中層7室，實用面積約272方呎，一房一廳間隔，獲區內客以月租9,500元承租，實用呎租約34.9元，租客鍾情單位附設裝修，加上業主願意調整租金，減租500元，決定承租單位。

●屯門恒福花園7座低層G室，實用面積約529方呎，三房兩廳間珮，區內換樓客為鄰近兒女學校，日後方便上學，決定即睇即買，以598萬元購入上址作自住之用，實用呎價約11,304元。

●屯門御海灣上月底陸續收樓入伙，屋苑1座低層F室，實用面積約448方呎，兩房間隔，月租叫價16,500元，剛以15,500元租出，實用呎租約34.6元，新租客屬家庭客，業主於2021年4月以806.54萬元一手買入，現租出單位租金回報約2.3厘。

●元朗PARK YOHO Venezia第5A座中層C室，實用面積約503方呎，兩房間隔，叫價750萬元，議價後減價10萬元，以740萬元易手，實用呎價約14,712元，新買家為外區上車客，原業主於2016年7月以551.88萬元一手購入，持貨5年帳面獲利188.12萬元，單位升值約34%。

●新元朗中心8月速錄5宗買賣，包括2座高層D室，實用面積485方呎，兩房間隔，叫價732萬元，零議價成交，實用呎價約15,093元，吸引一名上車客爽快承接，原業主則於1996年12月以256萬元購入，現沽出帳面獲利476萬元，期內升值約1.9倍。

●上水名都3座極低層E室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以505萬元沽出，實用呎價約12,916元，新買家為本區客，趁現時尚未通關，還有議價空間情況下快速入市，屋苑現時約有22個單位放售，入場費由520萬元起。

●粉嶺囍逸剛錄8月首宗買賣，屋苑2座高層E室，實用面積約294方呎，一房間隔，以500萬元獲承接，實用呎價約17,007元，新買家為用家，原業主則於2016年以358萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利142萬元，單位升值約40%。

●大埔寶湖花園D座低層1室，實用面積約343方呎，兩房改一房間隔，望內園景，開價約530萬元，議價後以468萬元沽出，實用呎價約13,644元，低市價約5%，原業主則於2001年以92萬元購入，持貨20年帳面獲利約376萬元離場。

●火炭駿景園8座中層D室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，以1,400萬元易手，實用呎價約13,474元，原業主於2003年以343萬元購入單位，持貨18年帳面獲利約1,057萬元離場，單位期內升值約3.1倍。

●沙田第一城47座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價770萬元，剛以570萬元沽出，實用呎價20,070元，原業主於2010年2月以170.8萬元購入，持貨逾11年轉手，帳面獲利399.2萬元，期內升值逾2.3倍。

●沙田第一城46座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤個半月，原先叫價598萬元，終獲買家568萬元承接，減價30萬元，減幅約5%，實用呎價約20,000元，原業主於2018年4月以516萬元購入，持貨逾3年帳面獲利52萬元，期內升值約10%。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座中層C室，實用面積約515方呎，兩房間隔，日前以928萬元易手，呎價約18,019元，原業主於2016年以600萬元購入單位，持貨5年帳面獲利328萬元離場。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座中層D室，實用面積約798方呎，三房間隔，望海景，放盤兩個月，獲買家零議價下以1,300萬元承接，實用呎價約16,291元，原業主於2015年12月購入上址，當時作價888萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利412萬元離場，單位期內升約46%。