中美幣策背馳　環球股市3個月內恐當災

疫情以來，中美經濟復甦步伐不一，如今美國經濟增長、通脹升溫，貨幣政策走向緊縮，美股位高勢危；而中國面對疫情反彈和重大天災，經濟增長放緩，致有7月意外全面降準，下半年或再度降準，從而令人民幣匯率和股市承壓。眼前這場全球金融危機既無人能避，分別只在於誰傷得重，誰最快站起來！中國早已洞悉美國擬重施故技藉冧市攬炒收割全球，故率先着手去槓桿、整頓戰略產業、積極發展數碼人民幣，並在調節幣策以穩經濟上預留操作空間。可以預見，在迎面而來的這場金融戰上，中美兩強必有一番龍爭虎鬥！

美國上周出爐的就業數據強勁，愈來愈多聯儲局官員開腔支持縮減買債；與此同時，內地經濟增長和出口均放慢，人民銀行繼7月中調降存款準備金率後，可能會啟動「第二次降準」。聯儲局收水或會戳破美股泡沫，人行降準亦勢影響人民幣匯率及中國股市，以2018年中美貿易戰期間連續降準，滬深300指數跌幅達30.4%來看，未來2至3個月若人行落實降準，恐預示股市當災。

近期中國疫情反彈，增加當地經濟下行風險。內地官媒引述中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌表示，中國國內需求仍然不足，而美國貨幣政策尚未進入緊縮周期，目前正是中國下調利率的好時機。

報道指，通脹前景溫和為進一步放寬政策提供空間，加上中國或需要微調宏觀政策為經濟提供更多支持，預期人民銀行在第二季度貨幣政策執行報告中，會暗示進一步下調存款準備金率，甚至下調政策利率。高盛亦認為未來數月，內地將削減存款準備金率，而內地政府債發行仍然強勁。

此外，據內地銀保監會公布，商業銀行上半年累計實現淨利潤1.1萬億元人民幣，按年增長11.1%，亦為人行降準提供條件。

中國可能需要再降準刺激經濟之際，美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫周一表示，隨着經濟逐漸復甦，聯儲局應很快考慮減少刺激。他認為，當局應該在9月宣布開始縮減每月1,200億美元（800億美元美債和400億美元按證）的買債規模，指出買債不再有利於創造就業機會，反而會推高對利率敏感的商品價格，例如房屋和汽車。

同日，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克形容7月就業數據令人鼓舞，指出若職位強勁增長的勢頭維持多一或兩個月，相信經濟正朝目標取得顯著進展，應重新考慮貨幣政策定位。他主張按比例同步減少購買按證和美債，又主張以較以往快的步伐減少買債。至於利率，他預期可能會於明年非常靠後的時間恢復加息。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭亦稱，大規模購債於去年和今年初都非常有效，但如今卻帶來意想不到的副作用，可能造成市場過度冒險和樓市過熱，亦可能加劇經濟不平衡，故主張較快開始減少買債，並以漸進的步伐進行，例如在8個月內逐步結束買債。

事實上，近日不少聯儲局官員提及收水。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德早前直言應於今秋開始縮減買債，並於明年3月底完成。聯儲局副主席克拉里達上周稱，若經濟發展符合預期，有望2023年開始加息。

一些市場人士亦力促當局盡快減少刺激。安聯首席經濟顧問埃利安批評聯儲局低估通脹問題，並讓美國陷入另一場衰退的風險，指出若本周公布的消費物價指數（CPI）數據並未趨緩，甚至出現加速，決策者的加息壓力將跟隨上升。他直指，聯儲局已經遲到了，應該早點開始討論縮減買債，儘管通脹最終會逐步消退，但持續時間會比聯儲局預期的還要長。

不過，聯儲局收水恐令迭創新高的美股受創，特別是名人堂投資者之一、Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦（Rich Bernstein）警告，現在的市場泡沫是他職業生涯所見最大的一個。資深投資者、Independent Strategy總裁David Roche早前亦警告，最有可能戳破泡沫的是聯儲局被迫停止發出雙重訊息，並嚴肅地討論停止更多的貨幣刺激及停止為預算赤字融資。