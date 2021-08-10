觀望基建法案投票　道指早段升41點

觀望美國參議院就基建法案投票，以及更多聯儲局官員對貨幣政策前景的評論，美股周二(10日)早段輕微靠穩，道指升41點，至35,142點；標指升5點，至4,437點；以科技股為主的納指升34點，至14,894點。

戲院營運商AMC上季每股虧損71美仙，虧損幅度少過市場預期，收入大幅增長，刺激股價早段漲6.51%至36美元。

油價回揚，埃克森美孚股價升1.36%至57.98美元；雪佛龍股價升1.03%至101.28美元。

名人堂投資者之一、Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦(Rich Bernstein)警告，當前的市場泡沫規模大過科網泡沫及房地產泡沫，一些最受歡迎產業的投資者迫切需要分散投資。他坦言沒有人知道泡沫何時爆破，但在這個通脹環境下，建議對具有定價能力的股票類別進行多樣化投資，例如原料和能源股。

儘管對泡沫示警，但伯恩斯坦不預期整個市場會崩潰，指出除非流動性迅速枯竭，但這不太可能出現，故大型熊市的可能性可能比人們預期的還要低。