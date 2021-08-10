新盤再掀開價潮 天水圍上車455萬元起

新盤再掀開價潮，日內連續2個新盤公布首張價單，加入搶客戰。其中，位於天水圍的新盤入場費更低至455萬元。

●Wetland Seasons Bay首推245伙 入場費455萬元

是次推出單位折實售價最高1,124.73萬元，最平單位為2B座1樓B6單位，實用面積300方呎，一房間隔，折實售價455.06萬元，呎價15,169元。整批折實呎價介乎12,375至18,256元，以價單售價計算市值逾19.4億元。

資料顯示，同系Wetland Seasons Park第3期去年9月開價首批推出65伙，折實平均呎價約12,968元。

胡補充指，本周四(12日)開放示範予公眾參觀，同日接受認購登記，預計最快下周正式推售。

集團副董事總經理雷霆以增值無限形容是次開價，項目惠受新界西北發展優勢，會視乎認購反應研究加價。今年新盤銷情理想，雖然股市短期有上落波幅，但相信對樓市影響不大。

●陳永傑：Wetland Seasons Bay預計落成後呎租33元

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天水圍Wetland Seasons Bay第1期開價有驚喜，貼近對上一個同區項目Wetland Seasons Park去年疫情下推售的呎價。

事實上，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL同期上升6.8%，新界西樓價更跑贏大市，累升8.8%。現時樓市正處升浪，是次Wetland Seasons Bay以去年價推出，實際上低市價1成。現時計呎價更平絕全港，價錢吸引。

他指出，疫情下大眾注重生活環境及居住質素，已推售的Wetland Seasons Park毗鄰濕地公園，深得用家及投資者歡心，不少港人購入作度假之用，項目新近入伙，租務需求大，基本上是客等盤。相信是次Wetland Seasons Bay同樣受到用家及投資者追捧，預計項目落成後呎租約33元水平，回報率約3厘。

本月發展商加速推盤，預料一手成交量大反彈，暫時錄約120宗一手成交，料全月有望達到2,000宗。

●布少明：Wetland Seasons Bay料有不俗銷情

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，天水圍Wetland Seasons Bay第1期開價貼近同區二手價，與同系Wetland Seasons Park 第3期相若，料有不俗銷情。由於本月新盤積極推售，預期全月一手交投可望錄約2,200伙，較7月顯著上升，至於二手市場則受制於新盤吸客影響，將呈「價升量穩」情況。

布少明指出，現時天水圍二手屋苑嘉湖山莊入場費用約500餘萬元，平均呎價約1.13萬元，同區樓齡較新的栢慧豪園呎價約1.31萬元，慧景軒亦要約1.2萬元水平，因此是次開價具競爭優勢，勢進一步搶佔二手購買力。

事實上，由於Wetland Seasons Bay部署推出，嘉湖山莊二手交投已見受壓，7月份全月錄得約50宗成交，但8月迄今暫錄不足10宗，反映區內購買力已遭凍結。

另外，項目將有頗大的加價加推空間，預計項目落成後，呎租可達約33至35元水平，回報率約3厘。

●上環HOLLYWOOD HILL首推10伙 入場費1150萬元

港島區新盤應旺市登場。興勝創建旗下上環HOLLYWOOD HILL已屆現樓，該公司執行董事周嘉峯表示，周二(10日)公布首張價單，涉及10伙，全部單位實用面積400方呎，以價單定價約1,150萬至1,360萬港元計，呎價約28,888至34,000元，平均呎價為31,600元，並最快於今個星期內公布銷售安排，及不設收票，以先到先得形式發售，最平單位位於2樓B室。

周預計，稍後公布的價單，會有5%至10%的加價空間。他又形容今次售價是「歡笑價」，而根據早前參觀示範單位的人士，買家主要為投資者和用家。

●利嘉閣按揭夥HOLLYWOOD HILL推優惠計劃

張又指，今年上半年港島區400方呎或以下二手私宅買賣登記宗數錄1,730宗，按半年升逾20%，成交額方面亦按半年擴大約23%至約97.22億港元，反映區內需求龐大，料整體住宅成交量會保持上升趨勢。

另外，利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣則指，該行將就項目推出按揭優惠，提供「至筍H按」和「大額高成數按揭優惠」。前者息率低至H(銀行同業拆息）加1.3厘，鎖息上限P減2.75厘，現金回贈高達1.4厘。後者則可為物業提供高達70%按揭，全期息率低至P減2.75厘，同時享現金回贈不少於貸款額的0.5厘。

●何文田芳菲加推3個單位 折實售價765萬起

協成行旗下何文田芳菲今日(10日)宣布次輪銷售安排並更新價單。發展商又宣布新加3個單位，並將於本周六（14日）發售。資料顯示，新加推單位戶型包括1個一房及2個兩房戶，實用面積由286至414方呎，折實售價由765.4萬至1,070萬港元，折實呎價由24,630至26,762元。

該公司高級項目經理陳婉霞表示，次輪銷售將以「先到先得」形式發售。集團將繼續採用惜貨策略，按市況分階段推出單位。

至於發展商更新價單後，原安排的備用一按計劃，1000萬元以下單位可承造最高90%按揭，而1000萬元或以上最高則為樓價85%，現已變為所有單位最高均可借樓價九成一按，年期由最長25%增至30年，息口維持不變，首36個月按揭利率為P減2.25厘(P為5厘)，第37至60個月為P，其後則為P加1.5厘。

●維港滙II高層標準戶呎售3.08萬破頂

豪宅新盤續獲高價承接。由5大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(10日)連沽兩個單位。其中2座25樓A室，實用面積1,001方呎，成交價3,083萬元，呎價30,800元創出該期標準戶新高紀錄。而2座10樓A 室，面積相同，則以2,963萬元售出，呎價29,600元。

至於項目1期維港滙I亦連沽三個單位，其中2座6樓B單位，實用面積489方呎，成交價約1,360.8萬元，呎價27,829元。另一售出單位為2座5樓B室，面積相同，則以約1,384.8萬元售出，呎價28,320元。至於2座5樓C單位，實用面積784方呎，成交價約2120,9萬元，呎價27,053元。

●GRANDE MONACO三房戶售1,981.6萬元

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO剛售出第2B座32樓A室，實用面積727方呎，三房連套房間隔，以1,981.6萬元售出，呎價約27,257元。