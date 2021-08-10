不利金價因素多　分析料前景難言樂觀

金價周一閃跌至3月以來新低，除了因為聯儲局收水預期升溫和流動性趨緩等因素外，亦反映多項不利金價的基本趨勢，包括美元轉強、通脹可能受控，以及交易所買賣基金(ETF)減少買金等。分析指，目前而言金價前景難言樂觀。現貨金周一收市跌幅收窄至1.89%後，周二曾升0.52%至每安士1,738.28美元，之後表現反覆。

首先，市場對黃金熱度冷卻。上周五就業數據出爐後，金價下挫是因為經通脹調整的美國國債孳息率大幅上升，削弱沒有利息的黃金吸引力。但是，過去一個月當孳息率跌至負數時，金價也未能從中受益，這反映金價今年表現較差，投資者對其態度已經變得悲觀。

其次，市場愈益相信通脹屬短暫，這反映在較長年期的盈虧平衡通脹率，顯示市場預期物價壓力健康且可控，因而對黃金不利。

不僅如此，黃金ETF是去年推高金價的動力之一，但西方國家成功的疫苗接種推廣，以及較預期強勁的復甦，促使投資者今年大幅減買黃金ETF，特別是首季。全球最大黃金消費國印度的黃金入口量反彈，應可為金價提供支持，惟當地爆發變種病毒，或再次打擊需求。

黃金去年表現強勁的另一重要因素是美元疲弱，但今年有迹象表明這種趨勢可能逆轉。美國銀行外匯策略員Ben Randol表示，經濟自疫情復甦引發較以往衰退後更強勁的股市和商品升市，以及更高的通脹，但歷史顯示，股市未來6至12個月可能回軟，加上強力的財政刺激很可能促使貨幣政策收緊，均意味美元下半年將上揚。

一些商品價格則因供應問題持續高企。全球最大咖啡豆生產國巴西接連遭遇極端天氣，有巴西官員透露，巴西政府初步估計霜凍將導致巴西咖啡豆失收，損失料達500萬至1,000萬袋，即多達6億公斤，相當於美國人一年飲用量的三分之一以上。看來，過去一年漲逾50%的咖啡豆期貨價格暫難以回落。