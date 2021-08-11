東方日報B1 : 中美幣策背馳　環球股災魔咒恐應驗

疫情以來，中美經濟復甦步伐不一，如今美國經濟增長、通脹升溫，貨幣政策走向緊縮，美股位高勢危；而中國面對疫情反彈和重大天災，經濟增長放緩，致有7月意外全面降準，下半年或再度降準，資金流走從而令人民幣匯率和股市承壓。眼前這場全球金融危機既無人能避，只差在誰傷得重，誰最快站起來！

美國上周出爐的就業數據強勁，愈來愈多聯儲局官員開腔支持縮減買債；與此同時，內地經濟增長和出口均放慢，人民銀行繼7月中調降存款準備金率後，可能會啟動「第二次降準」。聯儲局收水或會戳破美股泡沫，人行降準亦勢影響人民幣匯率及中國股市，以2018年中美貿易戰期間連續降準，滬深300指數跌幅達30.4%來看，未來2至3個月若人行落實降準，恐預示股市當災，意味10月股災魔咒或應驗。

近期中國疫情反彈，增加當地經濟下行風險。內地官媒引述中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌表示，中國國內需求仍然不足，而美國貨幣政策尚未進入緊縮周期，目前正是中國下調利率的好時機。

報道指，通脹前景溫和為進一步放寬政策提供空間，加上中國或需微調宏觀政策為經濟提供更多支持，即使人民銀行在第二季度貨幣政策執行報告中會暗示進一步下調存款準備金率，甚至下調政策利率的預期落空，但高盛仍認為未來數月，內地將削減存款準備金率，而內地政府債發行仍然強勁。另中國銀保監會公布，商業銀行上半年累計實現淨利潤1.1萬億元人民幣，按年增長11.1%，亦為人行降準提供條件。

中國可能需要再降準刺激經濟之際，美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫周一表示，隨着經濟逐漸復甦，聯儲局應很快考慮減少刺激。他認為，當局應該在9月宣布開始縮減每月1,200億美元(800億美元美債和400億美元按證)的買債規模。

同日，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克形容7月就業數據令人鼓舞。他主張按比例同步減少購買按證和美債，又主張比以往快的步伐減少買債。至於利率，他預期可能會於明年非常靠後的時間恢復加息。

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭稱，大規模購債帶來意想不到的副作用，可能造成市場過度冒險和樓市過熱，亦可能加劇經濟不平衡，故主張較快開始減少買債，並以漸進的步伐進行，例如在8個月內逐步結束買債。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德早前直言應於今秋開始縮減買債，並於明年3月底完成。聯儲局副主席克拉里達上周稱，若經濟發展符合預期，有望2023年開始加息。

另方面，安聯首席經濟顧問埃利安批評聯儲局低估通脹問題，並讓美國陷入另一場衰退的風險，指出若本周公布的消費物價指數(CPI)數據並未趨緩，甚至出現加速，決策者的加息壓力將跟隨上升。他直指，聯儲局已經遲到了，應該早點開始討論縮減買債，儘管通脹最終會逐步消退，但持續時間會比聯儲局預期的還要長。

惟聯儲局收水恐令美股受創，特別是名人堂投資者之一、Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦(Rich Bernstein)警告，現時市場泡沫是他職業生涯所見最大的。資深投資者、Independent Strategy總裁David Roche曾警告，最有可能戳破泡沫的是聯儲局被迫停止發出雙重訊息，並嚴肅討論停止更多的貨幣刺激及停止為預算赤字融資。