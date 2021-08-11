內地監管風暴惹憂！孫正義：軟銀對中國投資保持觀望

日本軟銀集團(Softbank)創辦人兼行政總裁孫正義周二(10日)表示，雖然他對中國前景仍感樂觀，但考慮到內地監管力度近期趨嚴，令當地投資環境存在不明朗性，故將對中國投資保持審慎。

孫正義並稱，希望中國監管情況在一年或兩年內明朗化，在此之前，軟銀將採取「觀望立場」。

據外媒報道，軟銀對中國科技產業的投資風險敞口非常高，當中內地電商巨擘阿里巴巴佔其資產價值39%，而按市值計價，中國新創企業佔其願景基金 (Vision Fund)投資組合的23%。不過，孫正義說，自4月以來，其新投資僅11%導向中國。

軟銀集團周二公布今年4至6月季度財報，其淨利潤為7,615億日圓(約536.5億港元)，按年大減39%，因其投資組合中很多持股的價值下降。

軟銀旗下規模為1,000億美元、投資人工智慧(AI)相關的未上市企業的「願景基金」業務，上個財季利潤為2,356億日元，高於去年同期。主要因為其有份投資的滴滴出行等企業成功上市，計入當季收益，推高軟銀業績。

不過7月之後，滴滴股價因受到中國相關部門的審查而大跌，目前較6月底時已跌3成。其他部分企業上市後股價低迷，或對軟銀今季的業績構成沉重負擔。

願景基金首席財務官Navneet Govil表示，仍認為中國是一個不斷增長、令人矚目的經濟機遇。