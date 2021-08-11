愈來愈多反對！傳鮑威爾可能無法連任聯儲局主席

外媒引述知情人士稱，美國拜登政府經濟團隊的成員普遍支持聯儲局主席鮑威爾連任，但是包括民主黨麻薩諸塞州參議員沃倫在內的議員日益反對，並要求其提名一位更有可能加強銀行監管的人，這將可能導致鮑威爾被替換。

不過，知情人士表示，一些拜登政府內部人士認為，由於目前面臨一系列的經濟難題，鮑威爾連任是最安全的選項，其中包括即將就基建支出法案進行投票；通脹率高於預期；以及新冠肺炎變種病毒導致確診人數攀升等。

根據市場分析，如果進取派民主黨人在明年2月鮑威爾任期結束時成功說服總統拜登，最有可能接替他的將是聯儲局理事布雷納德。

由於布雷納德在很大程度上支持鮑威爾的貨幣政策方針，她當選主席可能會導致利率政策在短期內保持連續性。然而，她可能會在金融監管方面採取更激進的做法，並可能更快地採取行動，推動聯儲局採用數碼貨幣。

AmeriVet Securities美國利率交易主管Gregory Faranello稱，對拜登來說，最好的選擇是讓鮑威爾留任，讓布雷納德擔任監督職務，這樣兩全其美。

斯巴達資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo則警告稱，替換鮑威爾將是一個錯誤，市場可能會對換屆產生負面影響。不過，Cardillo認為不太可能發生人事變動。

他表示，來自更自由的民主黨的噪音很大，如果經濟朝着鮑威爾經常提到的方向發展，相信他將是安全的，而關鍵在於通脹是暫時性的還是結構性的。