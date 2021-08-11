美股道指收漲162點　與標指齊創新高

美國參議院表決通過1萬億美元基建方案，帶動市場氣氛，美股道指及標指周二(10日)均創收市新高；惟美債息上揚，拖累以科技股為主的納指收市下挫。

道指收報35,264點，升162點或0.46%，創收市新高；標指收報4,436點，升4點或0.1%，亦創收市新高；納指收報14,788點，跌72點或0.49%。

名人堂投資者之一、Richard Bernstein Advisors行政總裁伯恩斯坦(Rich Bernstein)警告，當前的市場泡沫規模大過科網泡沫及房地產泡沫，一些最受歡迎產業的投資者迫切需要分散投資。他坦言沒有人知道泡沫何時爆破，但在這個通脹環境下，建議對具有定價能力的股票類別進行多樣化投資，例如原料和能源股。

儘管對泡沫示警，但伯恩斯坦不預期整個市場會崩潰，指出除非流動性迅速枯竭，但這不太可能出現，故大型熊市的可能性可能比人們預期的還要低。

摩根大通私人銀行全球市場策略師Elyse Ausenbaugh表示，市場對新冠肺炎變種病毒迅速傳播的擔憂，都有些誇大其詞。他指，儘管投資者正將其視為最值得擔憂的因素，但它不會破壞對股市的長期觀點，最終投資者會繼續關注那些超級強勁的基本面，例如寬鬆的金融狀況、強勁的消費需求以及勞動力市場的復甦。

個股方面，戲院營運商AMC上季每股虧損71美仙，虧損幅度少過市場預期，收入大幅增長，但股價由升轉跌，全日急跌6.01%。

油價回揚，埃克森美孚股價升1.71%至58.18美元；雪佛龍股價升1.83%，收報102.08美元。