陳錦興：市場對科網信心不足　留意低風險股

恒指續在26,000點之上整固，消化內地監管升級的負面影響，投資者對科網信心仍不足，資金不斷尋找避風港，而績優及監管風險低的股份，將是主要受惠者。理文造紙中期業績理想，且增加派息，投資者滿意其表現，對前景亦有憧憬。績後股價穩，短線可跑贏。

上半年總銷售量為308萬噸，按年增加10.8%；產品平均每噸淨利潤為650元，較去年同期的505元高28.7%。中國「禁廢令」已於今年1月實施，無法再進口廢紙，內地廢紙供應有限，原材料價格連番上調，加上「限塑令」令紙品需求有增無減，造紙業迎來漲價潮，理文料續受惠。

理文在東南亞地區拓展再生紙漿業務以替代進口廢紙，增強原材料配置，並擴大產能，其垂直一體化營運有利成本控制，穩定毛利率。估計今年全年盈利增長將加速，現價7倍市盈率及4厘息，估值並不昂貴。建議6.5港元吸納，向上阻力位為8元，向下支持位為6元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)