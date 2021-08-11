鄭勤龍：大市短線偏好　惟宜逢高獲利

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風地觀》變《風雷益》之中。在易經，「風」性為進退不定，今「觀」卦和「益」皆帶有「風」的元素，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或仍然反覆向好。

承接上周預示恒指走勢或仍需一些時間築底的《水火既濟》變《風天小畜》卦，恒指上周三(4日)在26,161點開市，當日指數最高曾見26,650點，然而大市卻在往後數日表現反覆，形成了一個橫行區，最低曾見25,920點，周二(10日)恒指上升了322點，收報26,605點，可說是應驗了火會被水淋熄，引伸為大市的上升動力或會逐漸被減弱的「既濟」卦象。

若從「觀」卦的陰陽屬性來看，由於「風」和「地」皆屬陰，在易經中，陰性下行，而陽性上升，因此大市在短線的走勢，或會仍然受到濃厚的觀望氣氛以受壓，不過由於「風」的特性並無定向，因此在大市尋底之後，往往便會往相反方向而行走，形成一個先低後高的格局。

「益」卦的古文為水在皿上，象徵水滿溢之意，引申為增益，然而由於「益」卦的綜卦為「損」卦，故此投資者必須慎防水滿溢後流出的「損」卦之象。

綜合了卦象和基本分析，大市在短線上的走勢仍屬偏好，但短線的投資者或可逢高先行獲利，待大市稍有回吐後再重新部署。

玄學金融家 鄭勤龍