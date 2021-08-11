道指標指再創新高　油價漲逾2%

●美匯指數升上93.05；港匯見7.7815；離岸人民幣(CNH)報6.4871；美元兌日圓報110.56；歐元企1.1721，英鎊處1.3837。金價跌至1,728美元。布油漲至70.86美元，紐油見68.45美元。比特幣企4.56萬美元。道指期貨下跌。

●外媒引述知情人士稱，美國拜登政府經濟團隊的成員普遍支持聯儲局主席鮑威爾連任，但是包括民主黨麻薩諸塞州參議員沃倫在內的議員日益反對，並要求其提名一位更有可能加強銀行監管的人，這將可能導致鮑威爾被替換。

●美國參議院以69票對30票，表決通過規模1.2萬億美元的跨黨派基建法案。該法案之後將於眾議院進行表決，但目前未有具體時間。只有在得到眾議院的通過之後，美國總統拜登才能簽署落實該法案。

●港股ADR指數收報26,507點，跌97點或0.37%。

●即月恒生指數夜期收報26,420點，跌46點，低水186點，成交9,193張。

●紐約9月期油收報每桶68.29美元，升1.81美元或2.72%；布蘭特10月期油收報每桶70.63美元，升1.59美元或2.3%。

●紐約12月期金收報1,731.7美元，回升0.3%。

●英國富時100指數收報7,161點，升28點或0.4%；德國DAX指數收報15,770點，升25點或0.16%；法國CAC指數收報6,820點，升7點或0.1%。

●日本軟銀集團(Softbank)創辦人兼行政總裁孫正義表示，雖然他對中國前景仍感樂觀，但考慮到內地監管力度近期趨嚴，令當地投資環境存在不明朗性，故將對中國投資保持審慎。

●虛擬貨幣交易所Coinbase公布，於第二季，收入按年急增10.95倍至22.27億美元，市場預期為18.5億美元；交易額錄4,620億美元，市場預期3,816.4億美元，去年同期僅為280億美元。

●外媒報道，加密衍生品交易平台BitMEX已與美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)，就民事指控達成和解。BitMEX將支付1億美元的罰款。

●理想汽車定價118元，1手中籤率50%。