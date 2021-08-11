施羅德：大趨勢引領投資機遇

投資者擔心加息時代將會重臨，加上通脹預期持續升溫，為市況前景蒙上陰霾。不過，通脹升溫料屬短期因素，加息隱憂對市場實質威脅並不大，故維持對股市正面的看法。另外，市場上部分備受關注的主題經歷高位後回調，當中包括城市及生活方式、環境及可持續發展等項目，投資者反而可趁機多加留意。

即使央行基於經濟向好而加息，亦不會為市場構成太大壓力，加上通脹上升應為基數效應所致的短期現象，故對股市看法仍然正面。

受惠於個別長遠結構性趨勢，市場上一些行業的估值在市況反覆的情況下仍然吸引。例如城市及生活方式、環境及可持續發展等都是一些在日常生活中不難接觸到的龐大趨勢，當中亦不乏可受惠的行業，投資者可以由淺入深，細心發掘投資寶藏。

網上購物是城市及生活方式主題中的典型例子。在疫情影響下，網購發展突飛猛進，更進一步融入人類的生活當中。在2020年，電子商貿的全球銷售額便達到4萬億美元，並勢將在兩年內達到5萬億美元。

雖然電子商貿活動於去年錄得驕人增長，但網購市場滲透率仍然非常低。以雜貨消費為例，日本和南韓已是滲透率相對較高的市場，但兩國的網上消費亦只是佔整體銷售額的7%。這不但反映着網購發展潛力龐大，同時亦揭示城市及生活方式主題背後蘊藏着持續高增長的有利條件。

從投資角度來看，網上購物不但涉及消費者在電腦前購物這個過程，更延伸至網上支付系統、資訊科技、金融科技、金融基建，以至自動化倉庫管理、物流、運輸等各個範疇，跨越行業和地域的界限。

至於市場上另一矚目投資主題，當然非環境及可持續發展莫屬。近年來，多國響應環保及可持續發展理念，更訂下不同的減碳或零排放目標，再生能源成為投資者的熱捧項目。現時，再生能源在整體能源市場所佔的比重仍低於三成，反映再生能源仍有龐大發展空間，但這只是故事的一部分。

當考慮可再生能源背後的投資機遇時，除了潔淨能源，亦需要更宏觀地審視整體價值鏈。在能源轉型的過程中，受惠的行業眾多，包括拓展相關基建的企業(如連接離岸風電站與電網的電纜)，及負責運送或儲存可再生能源的企業等。

另一個不容忽視的領域是能源電氣化。雖然可再生能源能夠發電，但電力在現時消耗的能源中僅佔20%。若需要將可再生能源的效益最大化，需要在2050年前將電力的用量增至佔整體能源的50%。其中一個最能夠向電氣化能源系統轉型的方式是使用電動汽車。

正如其他投資一樣，主題投資所涉及的證券投資均有可能受到周期性因素影響。透過「多元主題」及「多元資產」作出部署應有助投資者捕捉廣泛的投資機遇，同時亦能夠在投資具長遠增長潛力的企業當中作好風險管理的準備。除了城市及生活方式、環境及可持續發展，創新轉型同樣是值得留意的長遠趨勢投資主題。

施羅德多元化資產聯席投資總監 佘康如