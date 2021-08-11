陳樂怡：港股存顧慮 26800關料遇阻
2021年08月11日 08:30
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市場靜候美國通脹數據，加上本港藍籌股陸續公布業績，港股昨早市好淡爭持，午市在權重科技股及A股帶領下，港股升幅擴大。恒指收報26,605點，升322點。國指報9,499點，升185點。科指報6,830點，升165點。大市成交額為1,608億元。騰訊(00700)及美團(03690)分別彈5.32%及8.43%。內需股做好，華潤啤酒(00291)及海底撈(06862)走高4.59至7.9%。
繼市監總局立案調查涉嫌抬價的汽車晶片經銷商後，官媒發文指出「缺芯」不是「炒芯」的理由，又指監管方對惡意抬價絕不手軟。由於晶片價格高企，蠶食製造業盈利，短期加價潮或會稍為收斂。加上，龍頭晶片廠在績優因素消化後，市場再次留意未來產能拓展仍會受制於美國制裁，因此建議投資者先行觀望，待股價喘定再作部署。
舜宇光學科技(02382)7月份出貨量遜預期，手機鏡頭按年跌22.9%至10.48萬件，主要由於整體智能手機市場需求放緩。累計首7個月手機鏡頭出貨量仍落後於公司指引，消息拖累股價急挫。預計公司進入蘋果公司及中國手機備貨周期，出貨量將會按月改善。無疑目前手機需求復甦進展比較緩慢，或會限制股價表現。但仍看好舜宇在車用鏡頭的發展，成為長線的增長動力，建議趁調整分注吸納。公司將於下周公布業績，投資者宜留意屆時會否調整全年出貨量指引。
展望港股後市，投資者持續關注中國監管風險，而環球變種病毒疫情升溫，加上近期部分聯儲局官員提到年內應開始縮減買債，並討論加息。美匯指數回升至逼近93水平，反映避險情緒增強。港股通南向資金溫和流入，為港股帶來支持，但未算強力，預計恒指26,800點附近阻力較大。後市焦點將會落於美國7月核心CPI，以及美國8月密歇根大學消費信心指數。
個股推介方面，氫能作為新一代可再生能源，能受惠於碳中和的發展大勢。而中集安瑞科(03899)今年成立合資公司發展氫能儲運業務，針對內地及東南亞客戶，計劃年產能可以達到10萬個儲氫瓶，預計相關盈利貢獻將於2021至2023年逐步提升。此外，旗下化工裝備業務中集安瑞環科具分拆概念，建議買入。向上阻力位為9.5元，向下支持位為7.5元。
獨立股評人 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)