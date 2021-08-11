陳樂怡：港股存顧慮　26800關料遇阻

繼市監總局立案調查涉嫌抬價的汽車晶片經銷商後，官媒發文指出「缺芯」不是「炒芯」的理由，又指監管方對惡意抬價絕不手軟。由於晶片價格高企，蠶食製造業盈利，短期加價潮或會稍為收斂。加上，龍頭晶片廠在績優因素消化後，市場再次留意未來產能拓展仍會受制於美國制裁，因此建議投資者先行觀望，待股價喘定再作部署。

展望港股後市，投資者持續關注中國監管風險，而環球變種病毒疫情升溫，加上近期部分聯儲局官員提到年內應開始縮減買債，並討論加息。美匯指數回升至逼近93水平，反映避險情緒增強。港股通南向資金溫和流入，為港股帶來支持，但未算強力，預計恒指26,800點附近阻力較大。後市焦點將會落於美國7月核心CPI，以及美國8月密歇根大學消費信心指數。

獨立股評人 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)