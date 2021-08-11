港股倒升　內房股炒上　騰訊美團靠穩

港股早段跌過百點後受一眾舊經濟股帶動下回升，恒生指數漲逾200點，高見26,810點。國企指數升90點，科技指數升30，主板成交500億港元。

內房股有追捧，中國海外及華潤置地升逾9%，是表現最佳兩隻藍籌。融創中國飆11%；萬科升6%；龍湖集團升6%；碧桂園及碧桂園服務升5%及5.8%。

石油及內銀內險股合力撐市。油價漲逾2%，中國石油及中國海洋石油升3.1%及1.5%。工商銀行及建設銀行升1.8%及1.4%；中國平安及中國人壽升1.3%及1%。

科網股個別發展，騰訊一度倒跌，暫升0.4%；美團靠穩；京東集團、阿里巴巴及小米集團偏軟；嗶哩嗶哩挫近4%。

【09:22】港股回軟 美團跌逾1% 騰訊靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌113點或0.43%，報26,491點；國企指數低開50點或0.53%，報9,449點；科技指數跌31點或0.47%，報6,798點。

大型科網股個別發展，美團及阿里巴巴齊回吐1.2%拖低大市；京東集團跌1.8%；嗶哩嗶哩跌4%。騰訊升0.8%；小米集團升0.7%；快手靠穩。