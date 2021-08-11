小米CyberDog亮相　為進軍機械人領域試啼聲？

CyberDog是一部「仿生四足機器人」，一出場就讓人聯想到Boston Dynamics研發的Spot機械狗。配備NVIDIA的Jetson Xavier NX，號稱是世界最小的超級電腦，並配上包括超廣角相機、深度相機、觸摸感應、環境光感應、GPS，甚至地磁感應、超音波感應器及 5個麥克風陣列等共11個感應器，讓它能與環境互動。

小米表示，其技術可以讓Cyberdog自行跟隨主人並繞過障礙物，同時也能追踨人的姿勢與人臉，讓它能在一群人中找出個體來追蹤。依官方資料，它使用了小米自研的高性能電機，具備32Nm的扭矩，讓它以每秒3.2米的速度行走，最高負重3千克。

CyberDog暫時不會公開發售，初期先推出1,000部「CyberDog仿生四足機器人工程探索版」，以9,999人民幣(約1.2萬港元)供「米粉」、工程師與機器人愛好者先玩為快，目的為打造一個小米機器人的開源社區。小米還會成立一個專門的機器人實驗室，邀請機器人領域的工程師加入。