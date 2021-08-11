【高盛推介】舜宇靠近1個月底後跌幅收窄 留意購證牛證
2021年08月11日 11:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：舜宇光學科技自上周四(5日)起連跌4日，累計跌逾13%，當中周二(10日)收市跌約5.6%。周三(11日)則早段低見213.2港元，靠近近1個月低位後跌幅收窄。
舜宇將於下周一(16日)公布中期業績，有券商料上半年毛利率達24.9%，按年增5.4百分點，並料純利可達28億元人民幣，按年升58%。該行給予舜宇「跑贏大市」評級，目標價273元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，當中過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,140萬元，為同期5大資金流入的相關資產之一。當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,060萬元。而牛證則於周二繼續獲資金流入，有約220萬元，並分佈在210元以下的各收回區域產品。
舜光購證16017，行使價249.08元，2021年9月24日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。
舜光購證16825，行使價269.08元，2021年10月05日到期，實際槓桿8.3倍，價外、低面值、高槓桿。
舜光牛證52953，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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