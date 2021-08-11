【瑞通推介】恒指逼近7月尾下跌裂口底　較多資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國會參議院表決通過1萬億美元基建法案，道指隔晚收升162點或0.5%，報35,264點創收市新高。

恒指周二(10日)收報26,605點，升322點或1.2%。周三(11日)早段曾跌逾100點，曾回至26,450點的水平，其後倒升，逐步逼近7月底下跌裂口底(26,879點)，升穿20天線(26,648點)，而近1周於10天線見支持(26,316點)。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,000萬元，反映投資者預期後市將整固。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

資金有重返科網股迹象，騰訊控股上日裂口高開高收，一度飆6.8%至493元，收市維持5.3%的升幅，報486.2元，連升3個交易日。周二有超過31億元北水淨買入騰訊，是淨買入最多港股。騰訊將於下周三(18日)公布中期業績，股份周三早段先升後回，未能企穩490元。輪證資金流方面，周二有超過1.6億元淨流出其好倉，淡倉則有逾2,600萬元淨流入。

美團周二同樣獲北水追捧，淨流入逾18億元，股價收漲8.4%於239元，盤中一度高見241元。美團錄3連升，期間累升約13%，或反映集團可能遭監管機構罰款的消息，消除部分不明朗因素。股份周三早段回調逾2%至232元水平，其後跌幅收窄。周二有逾3,400萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾1,700萬元淨流入。

周三公布中期業績的香港交易所，周二逆市下跌1%，收515.5元，同時錄近8.8億元北水淨流出，是淨沽出最多港股。今次是行政總裁歐冠昇上任後，港交所公布首份中期業績，市場料集團中期盈利可按年升逾30%。港交所周三早段好淡爭持，向下守510元，向上於520關遇阻。周二有逾1,100萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流出。

早前有傳首入iPhone供應鏈而股價抽升破頂的舜宇光學連跌第4日，周二低見212元，連失20天和50天線，全日在成交增加下收挫5.6%，險守220元。舜宇將於下周一(16日)公布中期業績，另集團近日公布7月手機鏡頭出貨量按年減少22.9%，車載鏡頭出貨量則按年上升8%，有券商維持股份優於大市評級。此外，有傳新iPhone升級攝像頭和視頻功能。不過舜宇未止跌，周三早段曾再挫3%，下試213元，其後跌勢放緩，於220元上落。周二有約850萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾240萬元淨流出。

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