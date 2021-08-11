【高盛推介】內房股領漲 跟進高槓桿購證
2021年08月11日 11:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：有券商指內房業的政策收緊及利潤率走弱等利淡因素已充分釋放，並且第二批集中供地項目利潤率已出現回升迹象。該行並料後市調控壓力將有所紓緩，維持個股盈利預測不變。內房股周三(11日)早段做好。
中國海外周二(10日)升約0.7%，周三早段高見18.9元，突破1個月高位，為連續第3日上升。
萬科周二升約0.4%，周三早段高見24.7元，突破近1個月高位，為連續第4日上升。
融創中國周二升約2.8%，周三早段高見22.6元，突破過去兩周高位，並為連續第3日上升。
觀察個股輪證資金流向，可見中海認購證於周二獲資金轉向流入。而融創認購證則於上周五及本周一(6及9日)共錄得約80萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
投資者如看好中海，可留意屬市場上2個月期以上的認購證中，槓桿最高的中海購證(13167)，行使價20元，2021年10月25日到期，實際槓桿11倍，2個月期以上產品中，槓桿最高、條款合適。
投資者如看好萬科，可留意年期約6個月，屬市場上最貼價條款的萬科購證(20131)，行使價26.65元，2022年1月24日到期，實際槓桿4.6倍，市場上最貼價條款。
投資者如看好融創，可留意年期約4個月的低街貨融創購證(16714)，行使價32.37元，2021年11月25日到期，實際槓桿5.9倍，價外、低街貨。
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