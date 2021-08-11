【高盛推介】內房股領漲　跟進高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有券商指內房業的政策收緊及利潤率走弱等利淡因素已充分釋放，並且第二批集中供地項目利潤率已出現回升迹象。該行並料後市調控壓力將有所紓緩，維持個股盈利預測不變。內房股周三(11日)早段做好。

中國海外周二(10日)升約0.7%，周三早段高見18.9元，突破1個月高位，為連續第3日上升。

萬科周二升約0.4%，周三早段高見24.7元，突破近1個月高位，為連續第4日上升。

融創中國周二升約2.8%，周三早段高見22.6元，突破過去兩周高位，並為連續第3日上升。

觀察個股輪證資金流向，可見中海認購證於周二獲資金轉向流入。而融創認購證則於上周五及本周一(6及9日)共錄得約80萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

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