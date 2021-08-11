美聯：內地租客查詢彈升6.8倍　預期全年租金可升約5%

疫情回穩，經濟稍為改善。美聯表示，今年首7個月租務市場價量齊升，該行100個著名中小型私人屋苑7月份實用面積平均呎租報35.36港元，已連升3個月，累積升約3.2%，並創17個月新高，而今年首7個月則累升約2.8%，同期由該行促成之住宅租務個案，較去年同期上升約10%，對比2019年同期更錄得近30%升幅。

該行續稱，隨着本地多間大專院校開始恢復實體授課，「疫下」內地學生遙距租樓個案成風，過去3個月透過網上平台查詢租務的內地客數量急彈6.8倍，踏入暑期傳統租務旺季，為租金帶來支持作用，估計全年呎租可望上升約5%，勢創4年新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受惠本地客及內地學生支持，今年暑期黃金檔期租務表現較去年有所上升，有別於以往來港「即睇即租」，當中透過網上遙距租樓，即通過視訊睇片、睇VR、睇相等方式並聯絡地產代理中介物色租盤。

按地區資料顯示，毗鄰大學地區的住宅租務個案升幅尤為明顯，今年首7個月，以該行促成的住宅租務個案與去年同期比較，鄰近香港科技大學的將軍澳區按年升幅達32.6%，香港理工大學所在的紅磡及香港公開大學所在的何文田區，住宅租務個案分別按年升約26.9%及約26%。此外，鄰近香港中文大學的沙田、馬鞍山及大埔區則上升13.1%，另港島西區則升約12.3%。

以將軍澳新都城為例，7月市場共錄得52宗租務成交，當中內地學生的個案中，幾乎全部透過網上睇片睇相搵盤，曾有個案睇片後最快8小時決定承租。該盤呎租已升至約38至39元水平，較年初約35元上升約10%。由於內地學生未能提供收入證明，須一次過繳付全年租金，加上普遍「零議價」甚至高於市價，故業主樂意租予他們，其中屋苑2期8座中高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最新獲兩名內地學生合租，每月租金1.7萬元，按金連一年租金合共23.8萬元。