美國擬減稅扶助境內稀土產業　避免過份依賴中國

美國眾議院兩黨議員周二(10日)提案，將稅額減免擴大至美國境內生產稀土磁鐵的企業，確保產業在中國主導的情況下，仍然能維持供應鏈安全。

外媒報道，該法案關乎國家戰略，藉此生產更多用於製造電動車、武器及電子產品的關鍵礦產，包括鋰和稀土等。立法將為在美國製造的釹磁鐵提供每公斤20美元的稅額寬免；對於用美國礦山產出稀土所製成的磁鐵，減免稅額增至每公斤30美元。

提出法案的民主黨加州眾議員史瓦維爾表示，隨着拜登政府對汽車電動化作出了堅定的承諾，美國確保供應鏈所有必要組件的安全，變得較以往任何時刻都更為重要。美國稀土公司行政總裁艾特豪斯表示，該項減稅法案將推動美國製造對電動車產業、國防和工業供應鏈至關重要的稀土磁鐵產業。

稀土礦企MP Materials在加州Mountain Pass的礦山是美國唯一的稀土礦場，惟美國目前並沒有生產稀土磁鐵的設施，要依賴中國的加工商。目前中國是稀土礦物和磁鐵的最大生產國，多次威脅要停止向美國出口相關產品。議員提出新稅收優惠，預計可提振MP Materials的業務。而該公司曾表示，目標是未來能在美國境內生產稀土磁鐵。