比特幣重上4.6萬美元 道期偏軟
2021年08月11日 16:20
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美匯指數報93.1；港匯見7.7817；離岸人民幣(CNH)報6.4901；美元兌日圓報110.77；歐元企1.1716，英鎊處1.3822。金價報1,733美元。布油報70.8美元，紐油報68.42美元。比特幣重上4.6萬美元。道指期貨跌28點。
●市後關注點
-20:30 美國7月消費物價指數(CPI)
●港股好淡角力，恒生指數早段跌過百點後一度倒升216點，高見26,822點逐步回吐，收市報26,660點，升54點或0.2%，連升3日重上20天線。國企指數收報9,548點，升48點或0.52%；科技指數收報6,820點，跌9點或0.14%。主板全日成交1,535億港元，港股通淨買入56.32億元。https://bit.ly/3jIy16W
-理想汽車暗盤價見113元，較發售價低4%
-港交所上半年多賺26%，派息4.69元。
-愈做愈燶！國泰航空上半年虧損逾75億元。
-希慎興業半年賺5.17億元，中期息27仙。
●滬綜指微升2點收市，外資淨賣出28億人民幣。 https://bit.ly/3sfv9lW
●防通脹或冧市！埃及富豪：投資組合唔少得黃金。
●中國光大水務：管理委員會將不再作為董事會委員會。
●全球缺「芯」！晶片交貨期7月份拉長至20.2周。
-全球缺「芯」！日產美國大廠下周起關閉兩星期。
●Moderna今年股價飆倍，美銀斥估值荒謬應挫7成。
●PolyNetwork遭黑客偷走價值逾46億元虛擬貨幣。
●TikTok蟬聯7月全球移動應用下載榜冠軍。
●女股神料內地股市持續低迷，但睇好呢個行業...
●南韓7月失業率跌至3.3%，創一年低位。
●連鎖戲院AMC研技術，冀年底前在美推比特幣消費。
●新加坡第二季經濟收縮1.8%，上調今年增長預測至最多7%。
●美國擬減稅扶助境內稀土產業，避免過分依賴中國。
●中國經濟：
-監管未完！中國擬設卡拉OK違規曲目清單。
-中國上半年造船完工量增19%，新訂單佔全球總量51%。
-國務院教育督導辦：就落實「雙減」設半月通報制度。
-中國社科院：料今年出口增長15%。
-內地7月新增貸款1.08萬億人民幣，差過預期。