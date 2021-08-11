英國保誠宣派中期息5.37美仙

保誠集團執行總裁Mike Wells表示，集團將繼續推進旗下美國業務Jackson的擬議分拆，計劃於今年9月完成，惟須經股東批准。同時集團將進行策略轉型，專注於增長率及經風險調整回報更高的亞洲及非洲業務。在分拆事項完成後，集團亦計劃籌集約25億至30億美元的新股本，以提高財務靈活性及減低資產負債表槓桿。

亞洲及非洲的壽險新業務銷售額增長17%，按固定匯率基準計算，達20.83億美元，而相關的新業務利潤增長25%。總體而言，亞洲9個市場實現雙位數增長，其中，中國合營企業、新加坡及馬來西亞為期內新業務利潤增長的主要貢獻者。

本港方面，由於去年初與內地的邊境持續關閉，來自內地客戶的新跨境銷售繼續受到限制；惟香港本土業務表現穩健，集團業務轉向健康及保障產品，令新業務利潤錄得雙位數增長，將年度保費等值銷售額的跌幅抵銷。

集團預計，今明兩年的疫苗接種計劃將推動經濟逐步恢復至較為正常的模式。然而，相關計劃的進度及成效 可能存在相當大的差異，短期內為經濟前景乃至業務表現帶來一定程度的不確定性。

當中，香港與中國內地恢復通關的程度及時間亦依然存在持續的不確定性，目前預計至少今年餘下時間仍不能解封。儘管如此，集團仍相信，隨着目標市場的結構性增長，對產品的需求將會持續增加，而得益於更豐富的產品和服務以及日益數碼化的分銷平台，集團將能夠充分滿足這種需求。