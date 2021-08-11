歐冠昇：內地收緊海外上市　港交所收到更多查詢

對於美國加強審查在美上市的中資概念股，以及中國收緊對海外上市公司的監管。香港交易所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)透露，自有關消息傳出後，港交所確實收到更多上市的查詢，將繼續發展基建，期望可以「接收」不同公司到本港上市。惟同時表示，希望不同國家能保持對話，企業亦能選擇任何地方上市，讓市場能有強勁增長。

第二季港股日均交易額按季下跌。他認為，可由此看見每季的轉變，但趨勢正面，惟難以預測未來情況。他提到，目前有約200間企業正排隊在港上市，認為本港具完善的監管制度，港交所亦一直致力完善上市制度、革新流程、調整市場微結構，而該所上市科每天都在思考如何令融資環境更好的方法，有信心會有更多公司在港上市。

被問到特殊目的收購公司(SPAC)計劃，他指出，港交所會不斷為投資者留意新產品，為市場提供不同的上市途徑，但強調同時也要照顧投資者保障。過去一直和香港證監會合作，研究SPAC的優勢，並會很快就此進行諮詢。另外，北向債券通交易額創新高，對未來非常樂觀，暫時未有南向債券通的消息可以公布。

今年是港交所《戰略規劃2019至2021》的最後一年，歐冠昇表示，上任兩個月以來與各方會面，不預期集團的新戰略有顯著變化，又認為內部有審視制度，不會在特定期限達成特定目標。