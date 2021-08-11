受惠奧運及消費券　信和旗艦商場人流增兩成

該集團資產管理董事蔡碧林表示，上述商場出租率達九成，其中樓面逾100萬方呎的屯門市廣場，翻新後引進了三至四成走日本風商戶進駐，場內亦有44個美妝品牌，會因應市場對護膚品需求引入更多相關品牌進駐，至於餐飲類商戶比例計劃由20%提升至25%。現時屯門市廣場日均人流約30萬。而較早前東奧期間找來人氣偶像進行宣傳推廣，為旗下的食肆及零售租戶帶來生意增長，未來仍期望舉辦大型活動令集團及商戶都受惠。

她續指，集團已平穩度過最艱難時期，加上定位區域性旗艦商場，相對注重本地客生意，故抗跌能力較強。在消費券帶動下，使用電子支付的商舖明顯增加，部分商場安裝POS系統的商戶增加一倍。

該集團推出的商場會員計劃系統有15萬名會員，按年有雙位數增長，屯馬線開通後多了區外客登記，會員可透過儲分換現金券。