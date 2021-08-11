聯想：缺「芯」持續至明年　未來3年研發投資翻倍

集團總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci強調，公司相對競爭對手能更好應對短缺問題，因聯想採用混合供應鏈模式，除了從外部採購，公司內部亦會製造零件。公司亦會提升庫存水平以應對零件短缺問題。

上財季基礎設施方案業務集團(ISG)虧損大幅收窄，楊指出，預期該業務經過多年的投入，即將進入盈利性增長的收穫期。

他指，聯想從設備廠商到服務和解決方案提供商的轉型已經見到明顯的成效，未來公司將持續加大研發投入，目標是三年內將研發開支「翻番」（增長一倍）。公司未來研發投資將集中於雲服務、人工智能等「新IT」領域，同時投資於非PC業務及推動內部數碼化轉型。

此外，有關發行中國存託憑證(CDR)並於上交所科創板上市的計劃，集團指，聯想正跟隨內地監管機構提出的程序，進展良好，目前仍需安排管理層、董事進行上市輔導，以及提交所需文件等，會適時再作公布。