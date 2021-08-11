內地加強數碼法治建設　保障新行業健康發展

據內地官媒報道，中共中央、國務院已於8月2日印發實施今年起5年的法治政府建設實施綱要，中央依法治國辦負責人表示，與2015年版本提出的奮鬥目標相比，進一步突出對建設數碼法治政府和提高人民群眾滿意度的要求。

該綱要的總體框架內容由10部分組成，提及依法預防處置重大突發事件及不斷促進社會公平正義，及全面建設數碼法治政府。當中，主要圍繞加快推進信息化平台建設、加快推進政務數據有序共享、深入推進「互聯網+」監管執法等方面，提出改革發展舉措。

在綱要全文內容中，有關數碼法治政府的建設，乃堅持運用互聯網、大數據、人工智能等促進依法行政，大力提升法治政府建設數碼化水平。「互聯網+」監管執法則指明2022年底前，實現各方面監管平台數據的聯通匯聚；加快建設全國行政執法綜合管理監督信息系統，將執法基礎數據、執法程序流轉、執法信息公開等匯聚一體，建立全國行政執法數據庫。

更重要是，今次綱要亦指，需持續優化法治化營商環境。依法平等保護各種所有制企業產權和自主經營權，切實防止濫用行政權力排除、限制競爭行為；在制定修改行政法規、規章、行政規範性文件過程中充分聽取企業和行業協會商會意見；加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法；強化公平競爭審查制度剛性約束，及時清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法。

同時針對加強重要領域立法，及時跟進研究數數碼經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等相關法律制度，以良法善治保障新業態新模式健康發展。在加大重點領域執法力度方面，強調加大食品藥品、公共衞生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、交通運輸、金融服務、教育培訓等關係群眾切身利益的重點領域執法力度。