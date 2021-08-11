二線屋苑樓價追落後　屯門寶怡兩房戶高價易手

二線屋苑樓價走勢隨大市向上，個別屋苑錄高價買賣，屯門寶怡花園兩房以520萬元成交，創今年同類型單位新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔尚翹峰1座高層B室，實用面積約476方呎，兩房間隔，議價後以1,085萬元成交，實用呎價約22,794元，外區客購入單位作自用，原業主於2010年11月以約720萬元購入，是次轉手帳面獲利約365萬元，物業升值約51%。

●灣仔永星苑高座極低層C室，實用面積約251方呎，開放式間隔，望開揚樓景，以480萬元易手，實用呎價約19,124元，新買家屬於用家，見灣仔星街地段罕有細價樓，決定承接，原業主於1989年以42萬元購入，持貨32年帳面獲利438萬元，單位升值約10.4倍。

●北角城市花園9座中層F室，實用面積約626方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,380萬元承接，實用呎價約22,045元，原業主於2015年7月以1,150萬元購入上址投資，持貨6年帳面獲利230萬元，期內升值約20%。

●鰂魚涌康怡花園F座高層10室，實用面積約529方呎，兩房間隔，望池園景，開價998萬元，經議價後減價18萬元或約1.8%，近日以980萬元沽出，實用呎價約18,526元，屋苑現時約有208個單位放售，叫價由800萬元起。

●鰂魚涌太古城綠楊閣極高層A室，實用面積約1,114方呎，套三房及工人房間隔，享東九龍全海景，附裝修，叫租50,000元，放盤僅1日，終以46,000元租出，實用呎租約41元。

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九龍區

●啟德區8月錄約30宗租務成交，當中龍譽錄約6宗，包括1A座低層C室，開放式間隔，望樓景，實用面積約245方呎，業主以約14,000元放租1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以13,000元租出，實用呎租約53.1元。

●啟德OASIS KAI TAK第1座低層A室，三房間隔，南望啟德河景，實用面積約797方呎，以約31,000元放租近1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以29,500元租出，實用呎租約37元，新租客為夫婦，無睇樓即決定承租。

●長沙灣泓景臺7座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，買家連日透過代理行網頁搵樓，最終找到上述單位，斥資920萬元承接，呎價約17,795元。據了解，原業主於2014年11月以約608萬元入市，現轉售帳面獲利約312萬元，升值約51.3%。

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新界區

●馬鞍山嵐岸6座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，開價約828萬元，議價後以823萬元易手，實用呎價約17,039元，屬近期高價成交，新買家為用家，原業主於2018年以696萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約127萬元離場，單位升值約18.2%。

●馬鞍山新港城N座中層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望園景，原先開價660萬元，放盤1個月，調整至648元獲買家承接，減幅約2%，實用呎價約19,228元，原業主於2016年8月以432萬元購入，持貨5年至今沽售帳面獲利216萬元，單位期內升值約50%。

●沙田第一城26座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景觀，單位放盤原先叫價798萬元，放盤4個月，獲買家以778萬元承接，實用呎價約17,251元。

●大埔白石角天賦海灣21座低層E室，實用面積約649方呎，一房連儲物房間隔，議價後以20,000元租出，實用呎租約30.8元，業主於2012年以773萬元購入，是次租出單位享約3.1厘租金回報。

●大埔雲滙9座中層B2室，實用面積約448方呎，兩房間隔，收樓後即以18,000元租出，實用呎租約40.2元，新租客為3名內地男學生，新學年將於中文大學升學，租入單位方便上學。

●粉嶺名都3座中層G室，實用面積約454方呎，三房間隔，議價後以13,000元獲承租，實用呎租約28.6元，新租客為3名內地男學生，由於仍然身處內地，睇相及短片後決定以先付一年租金形式，租入單位方便新學年於中文大學升學。

●粉嶺居屋景盛苑D座高層16室，實用面積約538方呎，三房間隔，於未補價第二市場以389萬元獲承接，實用呎價約7,230元，新買家為用家，原業主則於2014年以238萬元購入上址，持貨7年帳面獲利151萬元，單位升值約63%。

●上水公屋天平邨天怡樓中層24室，實用面積約381方呎，兩房間隔，開價約225萬元，議價後於未補價第二市場以210萬元獲承接，實用呎價約5,512元，新買家為用家，見單位有裝修，即拍板入市，打算自用。

●元朗PARK YOHO Genova第29座低層A室，實用面積約1,061方呎，套四房間隔，望內園景，連同一個車位，放租一天火速成交，獲租客以32,000元租入，實用呎租約30元，新租客為同屋苑客，見大單位貨源緊絀，即決定租入。

●元朗御豪山莊3座高層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，放盤價580萬元，減價5萬元，以575萬元沽出，實用呎價約11,759元，新買家為上車客，原業主於1998年10月以182萬元買入，持貨近23年帳面獲利393萬元，升值2.2倍。

●元朗御景園3座高層D室，兩房間隔，實用面積約492方呎，新買家無睇樓情況下，火速決定承接，原業主早前叫價約550萬元交吉放售，雙方議價後以520萬元成交，實用呎價約10,569元。

●屯門市廣場2座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，開價530萬元，減價10萬元，以520萬元沽出，呎價約13,368元。買家為外區上車客，見市場上放盤選擇不多，迅速決定入市。

●屯門寶怡花園2座中層C室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主輕微減價5萬元，以520萬元成交，實用呎價約12,530元，創今年同類型單位新高價。

●青衣翠怡花園7座中低層C室，實用面積約366方呎，兩房間隔，以610萬元沽出，呎價約16,667元。原業主於2015年7月以約445萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約165萬元。

●東涌區租賃市況活躍，8月已暫錄約48宗租務成交，區內藍天海岸3座低層B室，實用面積約896方呎，三房連套房間隔，每月叫租約2.3萬元，議價後減至2.2萬元租出，呎租約24.6元。

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