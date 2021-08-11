通脹憂慮減緩　美股道指高開逾百點

美國通脹有放緩迹象，有助紓緩聯儲局收水壓力，美股周三早段做好，道指升123點，至35,387點；標指升10點，至4,447點；以科技股為主的納指升41點，至14,830點。

美國網絡安全公司NortonLifeLock同意以最多86億美元現金加股票，收購以捷克為基地的同業Avast，獲取業界其中一個最大客戶群，NortonLifeLock股價早段漲7.45%。

連鎖快餐店Wendy's上季經調整後每股盈利27美仙，高於預期，同店銷售亦較預期佳，反映更多人出外用餐，股價早段漲2.38%。

疫情期間被炒高的疫苗股周二現沽壓，過去一年勁漲逾480%的莫德納(Moderna)和BioNTech分別急挫5.72%和6.87%。美銀周二報告指，莫德納接近2,000億美元的市值已從「不合理」，變成「荒謬」，重申對目標價為115美元，較其周二收市價還要跌多逾74%。莫德納周三早段再跌1.65%至449.24美元。

西南航空指，本月取消行程的要求增加，反映變種病毒擴散的影響，股價早段挫2.21%。