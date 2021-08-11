新盤UPDATES：青衣薈藍周六首推143伙應市
2021年08月11日 21:38
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新盤旺市持續，有青衣項目積極部署推盤，將於周六發售143伙。另方面，亦有大埔新盤錄雙破頂成交。惟由近期屢傳財困的高銀金融(00530)主席潘蘇通，旗下高銀集團發展的何文田新盤傲玟則再錄交易告吹個案，涉款5,045.2萬元。
●薈藍加推第4號價單 本周六共發售143伙
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍昨晚(10日)上載第4號價單，加推32伙單位，亦同步公布銷售安排，將於周六(14日)進行首輪銷售，合共發售143伙單位，而周四(12日)則為截止收票日期。
據價單顯示，單位實用面積由203至215方呎，以15%折扣率計算，折實售價由446.3萬至499.9萬元，折實呎價約21,414至24,626元，而折實平均呎價則為23,059元。
其中，入埸單位為3樓A10室，實用面積203方呎，折實呎價約21,985元。
●新盤貨尾續錄成交 大埔天鑽四房戶售2914萬元
新盤市況強勢持續。據一手銷售資訊網資料，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽，昨售出3座20樓A室，實用面積1,388方呎，成交價2,914.8萬元，呎價約21,000元，料成交價及呎價均創項目新高。據悉，項目已累售1,617伙，佔可售單位約99.8%，共套現約143.32億元。
●何文田傲玟再錄交易告吹 最新個案涉資5045萬元
近期屢傳財困的高銀金融(00530)主席潘蘇通，旗下高銀集團的何文田新盤傲玟，早前已取得入伙紙，惟交樓入伙日期一拖再拖。項目連錄交易告吹情況，最新一宗同類個案的原先成交價為5,045.2萬港元。
據一手銷售資訊網資料，上述原於2019年11月透過招標形式售出的第2座16樓B單位，實用面積1,425方呎，當時成交呎價約35,405元，已於日前終止買賣合約。而項目至今共錄6宗同類個案，共涉原本樓價逾3.3億元。
事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已逾一年半時間，扣除6伙交易告吹個案後，合共僅賣出22個單位，佔整項目單位總數401伙僅約5.5%，目前仍有九成多單位待售。
發展商早前表示，已通知各買家有關項目需再延遲交樓，大部分買家初步表示考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，已先後延至今年5月及7月。
●屯門帝御‧星濤再沽一伙 565.25萬元售
屯門上車新盤受追捧。由恒基物業代理負責銷售的帝御‧星濤沽出一伙，為屋苑第2座19樓10室，實用面積290方呎，連天台167方呎，以565.25萬元售，呎價約19,491元。
●啟德THE HENLEY I沽售1,022.4萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I亦售出Condominium B地下D室，實用面積309方呎，連158方呎花園，以1,022.4萬元成交，呎價約33,087元。
●馬鞍山Silversands兩房戶 996.49萬元售
新界東一手交投暢旺。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，剛售出5B座7樓D室，實用面積458方呎，兩房間隔，成交價996.49萬元，呎價約21,757元。
●白石角朗濤三房戶 1858.5萬元沽
據一手銷售資訊網資料，鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤第3座7樓C室，實用面積1,103方呎，三房連套房間隔，以1858.5萬元售出，呎價約16,850元。