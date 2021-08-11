新盤UPDATES：青衣薈藍周六首推143伙應市

●薈藍加推第4號價單 本周六共發售143伙

據價單顯示，單位實用面積由203至215方呎，以15%折扣率計算，折實售價由446.3萬至499.9萬元，折實呎價約21,414至24,626元，而折實平均呎價則為23,059元。

其中，入埸單位為3樓A10室，實用面積203方呎，折實呎價約21,985元。

●新盤貨尾續錄成交 大埔天鑽四房戶售2914萬元

●何文田傲玟再錄交易告吹 最新個案涉資5045萬元

據一手銷售資訊網資料，上述原於2019年11月透過招標形式售出的第2座16樓B單位，實用面積1,425方呎，當時成交呎價約35,405元，已於日前終止買賣合約。而項目至今共錄6宗同類個案，共涉原本樓價逾3.3億元。

事實上，該盤自2019年11月開售以來，銷情一直緩慢，至今已逾一年半時間，扣除6伙交易告吹個案後，合共僅賣出22個單位，佔整項目單位總數401伙僅約5.5%，目前仍有九成多單位待售。

發展商早前表示，已通知各買家有關項目需再延遲交樓，大部分買家初步表示考慮繼續等候成交，公司會按照買賣合約之條款跟進處理事件。該公司又指，將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。據了解，該盤最初預計關鍵日期為2020年11月，已先後延至今年5月及7月。

●屯門帝御‧星濤再沽一伙 565.25萬元售

屯門上車新盤受追捧。由恒基物業代理負責銷售的帝御‧星濤沽出一伙，為屋苑第2座19樓10室，實用面積290方呎，連天台167方呎，以565.25萬元售，呎價約19,491元。

●啟德THE HENLEY I沽售1,022.4萬元

●馬鞍山Silversands兩房戶 996.49萬元售

●白石角朗濤三房戶 1858.5萬元沽