陽光100中國：或發生債務違約及交叉違約事件

至周三(11日)，該筆明年到期、年息13厘的票據，規模為2.196億美元。公司指，已在積極與相關債權人溝通，目前尚未收到任何債權人將採取加速到期的通知，且該筆債權將由周四(12日)起在聯交所暫停買賣。

不僅如此，公告表示，違約事件亦將觸發集團訂立的若干其他債務工具的交叉違約條款，包括在2021年到期金額為1.7億美元的優先票據，以及在2021年到期金額為1.2億美元的優先票據，兩者年息分別為10.5及12厘。

該等票據於新交所上市，倘債權人選擇加速到期，有關債務或即時到期及須予支付。公司已在積極與相關債權人溝通。不過，公司預期可於到期日後的10個工作日內償還2021年債券的本金、溢價連同應計利息，且目前尚未收到任何債權人將採取加速到期的通知，故公司認為違約事件及交叉違約不太可能對集團的營運產生重大影響。