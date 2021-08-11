內地生撻着私宅租市　將軍澳交投飆三成

內地學生租客重臨香港，即「撻着」各區住宅租賃市場。有代理行報告指，今年首7個月租金錄約2.8%升幅，而鄰近大學的地區近期租市交投轉旺，同期成交量全線向上，其中將軍澳升約32.6%最多。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，疫情回穩，多間大專院校恢復實體授課，內地學生積極物色租盤，惟有別於以往來港即睇即租，近期透過網上視訊睇片、睇相等方式遙距租樓個案大增，而過去3個月該行網上平台查詢租務的內地客量，較2至4月期間漲約6.8倍，他料本港住宅全年呎租升約5%，勢創4年新高。

該行續稱，全港100個中小型私人屋苑7月實用平均呎租報35.36元，已連升3個月，累升約3.2%，並創17個月新高，而今年首7個月該行促成的租務宗數，按年漲約10%，較2019年同期更升近30%。

分區方面，以鄰近科技大學的將軍澳租市交投升幅最顯著，區內新都城7月錄約52宗租務成交，呎租約38至39元，較年初升約10%，部分內地學生客網上睇片後，最快8小時決定承租單位，其中屋苑2期8座中高層A室，實用面積約441方呎，獲兩名該類租客合租，月租1.7萬元，按金連一年租金合共23.8萬元。

其餘鄰近大學地區如紅磡及何文田區，今年首7個月住宅租賃個案，分別按年升約26.9%及約26%。而鄰近中文大學的沙田、馬鞍山及大埔區則上升約13.1%。

中原藍浩然則稱，粉嶺名都3座中層三房戶，實用面積約454方呎，3名仍身處內地的學生租客，睇相及短片後，決定以先付一年租金形式，以每月1.3萬元承租，呎租約28.6元，方便新學年來港升學。

事實上，各區8月租務成交持續，啟德區已錄約30宗，東涌同期亦累錄約48宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，租賃需求直接反映社會經濟興衰，隨着經濟環境轉好，業主相應調升租金，該行租金指數連升5個月，低息環境支持下，今年長線投資者入市比例較去年升五成，對租金與樓價的預測相同，全年看升約15%。