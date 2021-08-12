白宮呼籲油組增產　布油挫至70美元邊緣

外媒報道，美國白宮政府由於擔心國際油價不斷上漲會影響當地經濟復甦，因此呼籲石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)增加石油產量。

紐約期油周三(11日)報每桶67.76美元，跌0.78%；布蘭特期油報每桶70.04美元，跌0.84%。

OPEC+在今年7月達成協議，同意自8月開始每月減產幅度可以每日放鬆40萬桶，並目標在2022年9月前將產油量恢復至疫情前水平。不過，美國拜登政府認為，在全球經濟復甦的關鍵時刻，OPEC+逐步放鬆減產的決定並不足夠。

美國國家安全顧問Jake Sullivan在一份聲明指出，美國正在與OPEC+相關成員就市場定價的重要性進行討論，並稱能源市場將確保可靠和穩定的能源供應，OPEC+必須採取更多措施來支持復甦。

同時，白宮也致信給美國聯邦貿易委員會(FTC)，敦促該機構對美國汽油的不當漲價進行調查。數據顯示。全美汽油平均價在周二(10日)每加侖達到3.186美元，高於1個月前的3.143美元。在過去的一年，汽油價格已經累計上漲約1美元。