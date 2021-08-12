東方日報B1：華監管嚇怕 資金大逃亡 麥樸思估計長遠利細企
2021年08月12日 00:32
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內地監管料已嚇窒市場，導致資金從中國市場流入美國及其他新興市場。
中美角力下，內地整治多個行業務求固本培元，但連環監管重拳打得原本於年初漲勢如虹的中港股市偃旗息鼓。「新興市場之父」麥樸思表示，近期內地監管長遠有助中小企發展，可是已嚇窒市場，導致資金從中國市場流入美國及其他新興市場；「科技女股神」伍德(Cathie Wood)則重申，中概股估值恐持續低迷。
恒生指數周三(11日)開市跌過百點後，早段一度倒升216點，高見26,822點。然而，監管陰霾籠罩下大型科網股走弱，「ATM」阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)分別回吐0.88%、0.45%及0.75%，拖累恒指收市升幅縮至54點，收報26,660點；國企指數收報9,548點，升48點；科技指數收報6,820點，跌9點。港股總成交額逾1,537億元，沽空比率15.12%，港股通淨買入56.32億元。
打從去年已揚言「防止資本無序擴張」的中央周三收市後又發功，指近日已印發《法治政府建設實施綱要(2021—2025年)》，又提到要加強反壟斷及反不正當競爭執法，並及時跟進研究數碼經濟、互聯網金融、人工智能、大數據和雲計算等相關法律制度，以及在食品藥品、勞動保障、金融服務、教育培訓等重點領域增強執法力度。
麥樸思估計，剛有一半投資中資股的資金流走，轉投印度、美國和其他新興市場；而旗下基金目前高度集中投資印度，亦看好台灣和巴西市場。
有「科技女股神」之稱的Ark投資管理創始人伍德7月拋售中資科技股，惟她未關上投資中概股的「大門」。儘管中概股估值可能會在一段時間內保持低迷，但相信會在創新領域找到部分有趣的公司，因此將保持開放態度。
麥樸思亦相信，資金逃離中資股的情況僅屬暫時性質，在近期股價調整後，反而帶來了吸納機會，特別是在中小企業板塊，並且看好未受到監管影響的醫療設備、醫療保健、高等教育和消費品等板塊。他續指出，內地監管政策帶來短期影響，長遠卻有助遏制壟斷，使中小企業蓬勃發展。
Ark指出，內地過去十幾年在電子商務、技術與其他領域上已完全數碼化，惟醫療保健領域卻是例外，認為該行業潛力巨大。
然而，繼電商平台、教育及網絡遊戲等行業陸續「中箭」後，官媒再吹風監管大棒會揮向醫療健康領域。官媒引述消息指，全國醫療機構網絡信息安全管理辦法正在起草中，不久將會出台。文章稱，全球醫療健康數據於疫後頻繁受到黑客攻擊，內地開始重視這些數據的價值，故希望通過立法、加強監管等提升數據整體安全水平。
互聯網保險行業亦踩中監管地雷。港股臨近收市時傳出消息，指中國銀保監會擬整治互聯網保險業亂象，眾安在綫(06060)尾市掉頭急插1.38%，收報42.7元，接近全日最低位。據了解，中銀保監將針對互聯網保險產品管理、銷售管理、理賠管理等領域，重點整治銷售誤導、強制綑綁銷售、違規經營及用戶資訊洩漏等問題。
另方面，港股美國預託證券(ADR)周三早段缺乏方向，滙豐控股(00005)報44.5元，較香港收市價高0.45元；騰訊報482.61元，較港低1.39元。若按比例計，相當於恒指微升25點。