東方日報B1：華監管嚇怕　資金大逃亡　麥樸思估計長遠利細企

中美角力下，內地整治多個行業務求固本培元，但連環監管重拳打得原本於年初漲勢如虹的中港股市偃旗息鼓。「新興市場之父」麥樸思表示，近期內地監管長遠有助中小企發展，可是已嚇窒市場，導致資金從中國市場流入美國及其他新興市場；「科技女股神」伍德(Cathie Wood)則重申，中概股估值恐持續低迷。

打從去年已揚言「防止資本無序擴張」的中央周三收市後又發功，指近日已印發《法治政府建設實施綱要(2021—2025年)》，又提到要加強反壟斷及反不正當競爭執法，並及時跟進研究數碼經濟、互聯網金融、人工智能、大數據和雲計算等相關法律制度，以及在食品藥品、勞動保障、金融服務、教育培訓等重點領域增強執法力度。

麥樸思估計，剛有一半投資中資股的資金流走，轉投印度、美國和其他新興市場；而旗下基金目前高度集中投資印度，亦看好台灣和巴西市場。

有「科技女股神」之稱的Ark投資管理創始人伍德7月拋售中資科技股，惟她未關上投資中概股的「大門」。儘管中概股估值可能會在一段時間內保持低迷，但相信會在創新領域找到部分有趣的公司，因此將保持開放態度。

麥樸思亦相信，資金逃離中資股的情況僅屬暫時性質，在近期股價調整後，反而帶來了吸納機會，特別是在中小企業板塊，並且看好未受到監管影響的醫療設備、醫療保健、高等教育和消費品等板塊。他續指出，內地監管政策帶來短期影響，長遠卻有助遏制壟斷，使中小企業蓬勃發展。

Ark指出，內地過去十幾年在電子商務、技術與其他領域上已完全數碼化，惟醫療保健領域卻是例外，認為該行業潛力巨大。

然而，繼電商平台、教育及網絡遊戲等行業陸續「中箭」後，官媒再吹風監管大棒會揮向醫療健康領域。官媒引述消息指，全國醫療機構網絡信息安全管理辦法正在起草中，不久將會出台。文章稱，全球醫療健康數據於疫後頻繁受到黑客攻擊，內地開始重視這些數據的價值，故希望通過立法、加強監管等提升數據整體安全水平。