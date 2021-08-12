CBO料美今年預算赤字逾3萬億美元　接近去年紀錄

外媒報道，美國國會預算辦公室(CBO)預計，截至今年9月的2021財年，美國聯邦政府預算赤字將超過3.1萬億美元，接近去年所創歷史新高。

美國財政部周三(11日)公布，今年7月財政預算赤字為3,020億美元，為史上7月最高的赤字水平，遠超去年同期的赤字630億美元；7月財政收入為2,620億美元，較去年同期減少54%，而財政支出達5,640億美元，按年下降10%。

至7月為止，在截至今年9月的2021財年前10個月，美國聯邦政府的財政赤字累計約為2.54萬億美元，較2020財年前10個月的創紀錄水平2.807萬億美元下降10%。

2020財年，美國政府的財政赤字創歷史新高，是2019財年的3倍多。CBO預計，2021財年全年的預算赤字可能維持在上個財年3.13萬億美元的水平附近，將可能是二戰後最大規模年度預算赤字。

今年財政赤字的主要原因是防疫經濟刺激措施。CBO上月指出，今年3月拜登政府通過的1.9萬億美元抗疫救助法導致今年的預算赤字增加1.1萬億美元。