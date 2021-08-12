紐約期油收漲逾1%　布油企穩71美元水平

國際油價周三(11日)上揚，紐約9月期油收報每桶69.25美元，升0.96美元或1.4%；布蘭特10月期油收報每桶71.44美元，升0.81美元或1.14%。

市場關注美國白宮政府由於擔心國際油價不斷上漲會影響當地經濟復甦，因此呼籲石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)增加石油產量。

OPEC+在今年7月達成協議，同意自8月開始每月減產幅度可以每日放鬆40萬桶，並目標在2022年9月前將產油量恢復至疫情前水平。不過，美國拜登政府認為，在全球經濟復甦的關鍵時刻，OPEC+逐步放鬆減產的決定並不足夠。

美國國家安全顧問Jake Sullivan在一份聲明指出，美國正在與OPEC+相關成員就市場定價的重要性進行討論，並稱能源市場將確保可靠和穩定的能源供應，OPEC+必須採取更多措施來支持復甦。

同時，白宮也致信給美國聯邦貿易委員會(FTC)，敦促該機構對美國汽油的不當漲價進行調查。數據顯示。全美汽油平均價在周二(10日)每加侖達到3.186美元，高於1個月前的3.143美元。在過去的一年，汽油價格已經累計上漲約1美元。