美股道指升220點再破頂　疫苗股高位急瀉

美國通脹有放緩迹象，有助紓緩聯儲局收水壓力，美國股市周三(11日)向好，道指收報35,484點，升220點或0.62%，再創收市新高；標指收報4,447點，升10點或0.25%，亦創收市新高。至於以科技股為主的納指收報14,765點，跌22點或0.16%。

美國7月消費物價指數(CPI)按月升0.5%，符預期，但較前一個月的0.9%放緩，按年升5.4%，升幅與前一個月一致。美國總統拜登周三表示，就通脹而言，最新CPI數據是「好消息」。

美國網絡安全公司NortonLifeLock同意以最多86億美元現金加股票，收購以捷克為基地的同業Avast，獲取業界其中一個最大客戶群，NortonLifeLock股價全日急升8.7%。

連鎖快餐店Wendy's上季經調整後每股盈利27美仙，高於預期，同店銷售亦較預期佳，反映更多人出外用餐，股價收市升3.72%。

疫情期間被炒高的疫苗股周三繼續有沽壓，過去一年勁漲逾480%的莫德納(Moderna)和BioNTech分別急挫15.64%和13.76%，收報385.33美元和359.19美元。美銀周二報告指，莫德納接近2,000億美元的市值已從「不合理」，變成「荒謬」，重申對目標價為115美元，較其周三收市價還要跌多逾70%。