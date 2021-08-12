君實生物治療鼻咽癌藥物獲美國食監局突破性療法認定

2020年9月，特瑞普利單抗單藥用於復發或轉移性鼻咽癌含鉑治療後的二線及以上治療已獲得FDA突破性療法認定，成為首個獲得FDA突破性療法認定的國產抗PD-1單抗。2021年3月，基於此認定，公司向FDA滾動提交了特瑞普利單抗二線及以上治療復發或轉移性鼻咽癌的生物製品許可申請(Biologics License Application，BLA)，並獲得滾動審評(Rolling review)。

公司認為，是次獲得的第二項突破性療法認定拓寬了FDA對特瑞普利單抗治療鼻咽癌適應症的認定範圍，將加快相關適應症在FDA的審批速度，公司預計將在2021年第三季度內完成特瑞普利單抗聯合化療一線治療復發或轉移性鼻咽癌適應症，和特瑞普利單抗單藥二線及以上治療復發或轉移性鼻咽癌適應症的BLA提交。